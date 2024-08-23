Екатеринбуржцы рискуют остаться без воды, срывается важный контракт на ее очистку

Екатеринбуржцы рискуют остаться без воды, контракт на очистку воды срывается
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Район карьера "Шемур". Свердловская область, Североуральск, очистные сооружения, фильтровальная установка, фильтры, очистка воды, экология
Судьбу водохранилищ решит УФАС Фото:

Самарский проектировщик «ЕвроГеоПроект» сорвал контракт минприроды Свердловской области на разработку проекта для очистки Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ (источники водоснабжения Екатеринбурга). Компания пожаловалась на условия закупки в региональное УФАС, посчитав выполнения контракта невозможным. Это следует из документа, направленного антимонопольщикам.

«Выполнить качественно инженерные изыскания, проектную документацию и получить положительное заключение экспертиз за 68 календарных дней с момента заключения контракта невозможно. За установленные сроки можно только получить заключение экспертиз с полностью выполненным проектом», — следует из жалобы проектировщика. Согласно условиям договора регионального минприроды, контракт с подрядчиком заключат не ранее чем через 10 дней после определения исполнителя, то есть 20—23 сентября, а окончание работ назначено не позже 29 ноября 2024 года.

«ЕвроГеоПроект» отмечает, что размещение закупки с подобными условиями является нарушением и требует выдать заказчику предписание о внесение изменений в извещение в части выполнения сроков работ. УФАС принял жалобу и рассмотрит ее утром 27 августа.

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Самарский проектировщик «ЕвроГеоПроект» сорвал контракт минприроды Свердловской области на разработку проекта для очистки Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ (источники водоснабжения Екатеринбурга). Компания пожаловалась на условия закупки в региональное УФАС, посчитав выполнения контракта невозможным. Это следует из документа, направленного антимонопольщикам. «Выполнить качественно инженерные изыскания, проектную документацию и получить положительное заключение экспертиз за 68 календарных дней с момента заключения контракта невозможно. За установленные сроки можно только получить заключение экспертиз с полностью выполненным проектом», — следует из жалобы проектировщика. Согласно условиям договора регионального минприроды, контракт с подрядчиком заключат не ранее чем через 10 дней после определения исполнителя, то есть 20—23 сентября, а окончание работ назначено не позже 29 ноября 2024 года. «ЕвроГеоПроект» отмечает, что размещение закупки с подобными условиями является нарушением и требует выдать заказчику предписание о внесение изменений в извещение в части выполнения сроков работ. УФАС принял жалобу и рассмотрит ее утром 27 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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