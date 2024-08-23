Екатеринбуржцы рискуют остаться без воды, срывается важный контракт на ее очистку

Екатеринбуржцы рискуют остаться без воды, контракт на очистку воды срывается

23 августа 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Судьбу водохранилищ решит УФАС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самарский проектировщик «ЕвроГеоПроект» сорвал контракт минприроды Свердловской области на разработку проекта для очистки Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ (источники водоснабжения Екатеринбурга). Компания пожаловалась на условия закупки в региональное УФАС, посчитав выполнения контракта невозможным. Это следует из документа, направленного антимонопольщикам. «Выполнить качественно инженерные изыскания, проектную документацию и получить положительное заключение экспертиз за 68 календарных дней с момента заключения контракта невозможно. За установленные сроки можно только получить заключение экспертиз с полностью выполненным проектом», — следует из жалобы проектировщика. Согласно условиям договора регионального минприроды, контракт с подрядчиком заключат не ранее чем через 10 дней после определения исполнителя, то есть 20—23 сентября, а окончание работ назначено не позже 29 ноября 2024 года. «ЕвроГеоПроект» отмечает, что размещение закупки с подобными условиями является нарушением и требует выдать заказчику предписание о внесение изменений в извещение в части выполнения сроков работ. УФАС принял жалобу и рассмотрит ее утром 27 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самарский проектировщик «ЕвроГеоПроект» сорвал контракт минприроды Свердловской области на разработку проекта для очистки Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ (источники водоснабжения Екатеринбурга). Компания пожаловалась на условия закупки в региональное УФАС, посчитав выполнения контракта невозможным. Это следует из документа, направленного антимонопольщикам. «Выполнить качественно инженерные изыскания, проектную документацию и получить положительное заключение экспертиз за 68 календарных дней с момента заключения контракта невозможно. За установленные сроки можно только получить заключение экспертиз с полностью выполненным проектом», — следует из жалобы проектировщика. Согласно условиям договора регионального минприроды, контракт с подрядчиком заключат не ранее чем через 10 дней после определения исполнителя, то есть 20—23 сентября, а окончание работ назначено не позже 29 ноября 2024 года. «ЕвроГеоПроект» отмечает, что размещение закупки с подобными условиями является нарушением и требует выдать заказчику предписание о внесение изменений в извещение в части выполнения сроков работ. УФАС принял жалобу и рассмотрит ее утром 27 августа.