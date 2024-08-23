Алаудинов заявил о неудачных попытках ВСУ провести ротацию на Курском направлении

Алаудинов: попытки ВСУ провести ротацию на Курском направлении печальны
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Украинские войска проводят постепенный отход старых подразделений Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области ВСУ проводят ротацию и пытаются продвинуться, однако эти попытки оказываются неудачными. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник напирает на всех направлениях, пытается продавиться там, где мы есть, но пока ему это не удается», — пишет ТАСС со ссылкой комментарий Алаудинова. Генерал-майор уточнил, что недавно появилась 95-я бригада ВСУ, и среди пленных российскими Вооруженными силами оказался солдат из этого подразделения. Предполагается, что это часть ротации, поскольку наблюдаются движения новые подразделений и постепенный отвод старых.

Ранее Алаудинов отметил, что российские войска не позволяют украинским силам перебрасывать резервы в Курскую область. По его словам, ситуация на фронте остается под контролем, и российские силы не дают противнику усилиться, постоянно отражая его попытки. Он также сообщил, что накануне было уничтожено значительное количество вражеских сил, а российская армия продолжает поражать западную технику в приграничной зоне.

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В Курской области ВСУ проводят ротацию и пытаются продвинуться, однако эти попытки оказываются неудачными. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Противник напирает на всех направлениях, пытается продавиться там, где мы есть, но пока ему это не удается», — пишет ТАСС со ссылкой комментарий Алаудинова. Генерал-майор уточнил, что недавно появилась 95-я бригада ВСУ, и среди пленных российскими Вооруженными силами оказался солдат из этого подразделения. Предполагается, что это часть ротации, поскольку наблюдаются движения новые подразделений и постепенный отвод старых. Ранее Алаудинов отметил, что российские войска не позволяют украинским силам перебрасывать резервы в Курскую область. По его словам, ситуация на фронте остается под контролем, и российские силы не дают противнику усилиться, постоянно отражая его попытки. Он также сообщил, что накануне было уничтожено значительное количество вражеских сил, а российская армия продолжает поражать западную технику в приграничной зоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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