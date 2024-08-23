Алаудинов заявил о неудачных попытках ВСУ провести ротацию на Курском направлении

Алаудинов: попытки ВСУ провести ротацию на Курском направлении печальны

23 августа 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Украинские войска проводят постепенный отход старых подразделений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области ВСУ проводят ротацию и пытаются продвинуться, однако эти попытки оказываются неудачными. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Противник напирает на всех направлениях, пытается продавиться там, где мы есть, но пока ему это не удается», — пишет ТАСС со ссылкой комментарий Алаудинова. Генерал-майор уточнил, что недавно появилась 95-я бригада ВСУ, и среди пленных российскими Вооруженными силами оказался солдат из этого подразделения. Предполагается, что это часть ротации, поскольку наблюдаются движения новые подразделений и постепенный отвод старых. Ранее Алаудинов отметил, что российские войска не позволяют украинским силам перебрасывать резервы в Курскую область. По его словам, ситуация на фронте остается под контролем, и российские силы не дают противнику усилиться, постоянно отражая его попытки. Он также сообщил, что накануне было уничтожено значительное количество вражеских сил, а российская армия продолжает поражать западную технику в приграничной зоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области ВСУ проводят ротацию и пытаются продвинуться, однако эти попытки оказываются неудачными. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Противник напирает на всех направлениях, пытается продавиться там, где мы есть, но пока ему это не удается», — пишет ТАСС со ссылкой комментарий Алаудинова. Генерал-майор уточнил, что недавно появилась 95-я бригада ВСУ, и среди пленных российскими Вооруженными силами оказался солдат из этого подразделения. Предполагается, что это часть ротации, поскольку наблюдаются движения новые подразделений и постепенный отвод старых. Ранее Алаудинов отметил, что российские войска не позволяют украинским силам перебрасывать резервы в Курскую область. По его словам, ситуация на фронте остается под контролем, и российские силы не дают противнику усилиться, постоянно отражая его попытки. Он также сообщил, что накануне было уничтожено значительное количество вражеских сил, а российская армия продолжает поражать западную технику в приграничной зоне.