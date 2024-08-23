Алаудинов: ВС РФ не дают ВСУ подтянуть свежие силы на курское направление

23 августа 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

У ВСУ не получается получить подкрепление в Курскую область, подчеркнул Апти Алаудинов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные не позволяют украинским силам подтянуть в Курскую область резервы с других направлений. Об этом рассказал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Обстановка нормальная, подконтрольная. Противник пытается все время подтянуть свежие силы и продавить нас, мы ему этого делать не позволяем», — подчеркнул Апти Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Командир добавил, что накануне было уничтожено большое количество сил противника на курском направлении. ВС РФ также поражают в приграничной российской зоне западную технику. Как рассказал в интервью журналистам российский посол при США Анатолий Антонов, президент РФ Владимир Путин пообещал наказание для Киева за их вторжение в Россию. Также в посольстве добавили, что буферной зоны в регионе — не будет, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные не позволяют украинским силам подтянуть в Курскую область резервы с других направлений. Об этом рассказал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Обстановка нормальная, подконтрольная. Противник пытается все время подтянуть свежие силы и продавить нас, мы ему этого делать не позволяем», — подчеркнул Апти Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Командир добавил, что накануне было уничтожено большое количество сил противника на курском направлении. ВС РФ также поражают в приграничной российской зоне западную технику. Как рассказал в интервью журналистам российский посол при США Анатолий Антонов, президент РФ Владимир Путин пообещал наказание для Киева за их вторжение в Россию. Также в посольстве добавили, что буферной зоны в регионе — не будет, передает RT.