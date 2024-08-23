Алаудинов: ВС РФ не дают ВСУ подтянуть свежие силы на курское направление

Российские военные не позволяют украинским силам подтянуть в Курскую область резервы с других направлений. Об этом рассказал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Обстановка нормальная, подконтрольная. Противник пытается все время подтянуть свежие силы и продавить нас, мы ему этого делать не позволяем», — подчеркнул Апти Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
Командир добавил, что накануне было уничтожено большое количество сил противника на курском направлении. ВС РФ также поражают в приграничной российской зоне западную технику.
Как рассказал в интервью журналистам российский посол при США Анатолий Антонов, президент РФ Владимир Путин пообещал наказание для Киева за их вторжение в Россию. Также в посольстве добавили, что буферной зоны в регионе — не будет, передает RT.
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