Курганские бюджетники начнут ежеквартально получать по 10 тысяч рублей

С 2025 года бюджетники будут ежеквартально получать по 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотрудники бюджетной сферы начнут получать ежеквартальные выплаты в 10 тысяч рублей. Такое решение приняли в правительстве региона.

«Обсудили новую форму стимулирования сотрудников бюджетной сферы — выплаты в 10 тысяч рублей. Следующая такая выплата будет уже в четвертом квартале текущего года, а с 2025 она будет ежеквартальной. Цель — дополнительно к повышению зарплаты указных и неуказных категорий каждый бюджетник региона должен получать на 40 тысяч рублей в год больше», — сообщил губернатор Курганской области в своем telegram-канале.

Оклады работников муниципальных бюджетных учреждений Кургана выросли на 10%. Изменения касаются окладов рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала муниципальных казенных учреждений Кургана, сотрудников учреждений культуры, образовательных организаций и других.