Курганские бюджетники начнут ежеквартально получать по 10 тысяч рублей

В Курганской области сотрудники бюджетной сферы начнут получать ежеквартальные выплаты в 10 тысяч рублей. Такое решение приняли в правительстве региона.
«Обсудили новую форму стимулирования сотрудников бюджетной сферы — выплаты в 10 тысяч рублей. Следующая такая выплата будет уже в четвертом квартале текущего года, а с 2025 она будет ежеквартальной. Цель — дополнительно к повышению зарплаты указных и неуказных категорий каждый бюджетник региона должен получать на 40 тысяч рублей в год больше», — сообщил губернатор Курганской области в своем telegram-канале.
Оклады работников муниципальных бюджетных учреждений Кургана выросли на 10%. Изменения касаются окладов рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала муниципальных казенных учреждений Кургана, сотрудников учреждений культуры, образовательных организаций и других.
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В Курганской области сотрудники бюджетной сферы начнут получать ежеквартальные выплаты в 10 тысяч рублей. Такое решение приняли в правительстве региона. «Обсудили новую форму стимулирования сотрудников бюджетной сферы — выплаты в 10 тысяч рублей. Следующая такая выплата будет уже в четвертом квартале текущего года, а с 2025 она будет ежеквартальной. Цель — дополнительно к повышению зарплаты указных и неуказных категорий каждый бюджетник региона должен получать на 40 тысяч рублей в год больше», — сообщил губернатор Курганской области в своем telegram-канале. Оклады работников муниципальных бюджетных учреждений Кургана выросли на 10%. Изменения касаются окладов рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала муниципальных казенных учреждений Кургана, сотрудников учреждений культуры, образовательных организаций и других.