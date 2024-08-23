23 августа 2024

Смирнов раскрыл, как вели себя ВСУ в первые часы нападения на Курскую область

Смирнов: ВСУ расстреливали дороги в Курской области, осложняя эвакуацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в Кизеле. Пермь, автомобили, кизел, дорога
ВСУ обстреляли дороги, чтобы помешать эвакуации, заявил Смирнов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Во время попытки нападения на Курскую область ВСУ в первые часы обстреляли дороги, что затруднило эвакуацию местных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Когда мы начали организовывать в первые часы эвакуацию невозможно было подать те же автобусы большой вместимости. Просто начали расстреливать дорогу», — рассказал Смирнов в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live». По его словам, чтобы избежать большого числа жертв, пришлось использовать частный транспорт, машины администрации и добровольную народную дружину.

Вооруженные силы Украины терпят значительные потери в Курской области, заявлял командир спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинов. Российские военные ежедневно уничтожают противника, подчеркнул он, комментируя ход спецоперации. Он выразил уверенность в неизбежности победы российских войск. По данным главы МЧС Александра Куренкова, в Курской области уже эвакуировали более 114 тысяч человек.

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Во время попытки нападения на Курскую область ВСУ в первые часы обстреляли дороги, что затруднило эвакуацию местных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Когда мы начали организовывать в первые часы эвакуацию невозможно было подать те же автобусы большой вместимости. Просто начали расстреливать дорогу», — рассказал Смирнов в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live». По его словам, чтобы избежать большого числа жертв, пришлось использовать частный транспорт, машины администрации и добровольную народную дружину. Вооруженные силы Украины терпят значительные потери в Курской области, заявлял командир спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинов. Российские военные ежедневно уничтожают противника, подчеркнул он, комментируя ход спецоперации. Он выразил уверенность в неизбежности победы российских войск. По данным главы МЧС Александра Куренкова, в Курской области уже эвакуировали более 114 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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