Смирнов раскрыл, как вели себя ВСУ в первые часы нападения на Курскую область

Смирнов: ВСУ расстреливали дороги в Курской области, осложняя эвакуацию

24 августа 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли дороги, чтобы помешать эвакуации, заявил Смирнов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Во время попытки нападения на Курскую область ВСУ в первые часы обстреляли дороги, что затруднило эвакуацию местных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Когда мы начали организовывать в первые часы эвакуацию невозможно было подать те же автобусы большой вместимости. Просто начали расстреливать дорогу», — рассказал Смирнов в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live». По его словам, чтобы избежать большого числа жертв, пришлось использовать частный транспорт, машины администрации и добровольную народную дружину. Вооруженные силы Украины терпят значительные потери в Курской области, заявлял командир спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинов. Российские военные ежедневно уничтожают противника, подчеркнул он, комментируя ход спецоперации. Он выразил уверенность в неизбежности победы российских войск. По данным главы МЧС Александра Куренкова, в Курской области уже эвакуировали более 114 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время попытки нападения на Курскую область ВСУ в первые часы обстреляли дороги, что затруднило эвакуацию местных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. «Когда мы начали организовывать в первые часы эвакуацию невозможно было подать те же автобусы большой вместимости. Просто начали расстреливать дорогу», — рассказал Смирнов в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live». По его словам, чтобы избежать большого числа жертв, пришлось использовать частный транспорт, машины администрации и добровольную народную дружину. Вооруженные силы Украины терпят значительные потери в Курской области, заявлял командир спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинов. Российские военные ежедневно уничтожают противника, подчеркнул он, комментируя ход спецоперации. Он выразил уверенность в неизбежности победы российских войск. По данным главы МЧС Александра Куренкова, в Курской области уже эвакуировали более 114 тысяч человек.