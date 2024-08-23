Алаудинов раскрыл промежуточные итоги спецоперации на Курском направлении

В Курской области Вооруженные силы Украины несут огромные потери. Российские военные уничтожают противника ежедневно. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, поделившись промежуточными итогами спецоперации на Курском направлении. Он выразил уверенность, что у российских войск нет других вариантов, кроме как победить.
«На фронте ситуация под контролем. Ребятам очень тяжело, но они бьются, уничтожают противника ежедневно. Противник несет огромные потери. У тоже не совсем без потерь, но наши бойцы, которые стоят на передовой, понимают значимость того дела, которое они делают», — сообщил Алаудинов. Об этом он заявил во время беседы с Сергеем Карнауховым в прямом эфире телеканала «Соловьев Life».
Алаудинов выразил уверенность в победе, отмечая высокую мотивацию и понимание военными важности своей задачи. «Они все осознанно идут на этот подвиг <..> нет ничего священнее, чем освобождать свою страну от фашистов», — добавил он.
Ранее Алаудинов сообщил о том, ВСУ в Курской области проводят ротацию и пытаются продвинуться, однако эти попытки оказываются неудачными. Он уточнил, что недавно появилась 95-я бригада ВСУ, и среди пленных российскими Вооруженными силами оказался солдат из этого подразделения.
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