Байден раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

Байден: Украина получит ракеты для систем ПВО и оборудование против БПЛА

24 августа 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Джо Байден обсудил новый пакет помощи с Владимиром Зеленским Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским озвучил детали нового пакета военной помощи Киеву. Он сообщил, что США отправит Киеву ПВО и оборудование против БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Президент Байден подтвердил, что новый пакет помощи включает в себя ракеты ПВО, противодроновое оборудование. Также это будут противотанковые ракеты, боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки», — прокомментировал представитель Совета президента США по национальной безопасности в соцсети Х. Ранее в США заявили о намерении отправить очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 125 миллионов долларов. Поставка будет осуществляться непосредственно со складов Пентагона, чтобы Украина получила военную помощь, как можно раньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским озвучил детали нового пакета военной помощи Киеву. Он сообщил, что США отправит Киеву ПВО и оборудование против БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Президент Байден подтвердил, что новый пакет помощи включает в себя ракеты ПВО, противодроновое оборудование. Также это будут противотанковые ракеты, боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки», — прокомментировал представитель Совета президента США по национальной безопасности в соцсети Х. Ранее в США заявили о намерении отправить очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 125 миллионов долларов. Поставка будет осуществляться непосредственно со складов Пентагона, чтобы Украина получила военную помощь, как можно раньше.