Байден раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским озвучил детали нового пакета военной помощи Киеву. Он сообщил, что США отправит Киеву ПВО и оборудование против БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден подтвердил, что новый пакет помощи включает в себя ракеты ПВО, противодроновое оборудование. Также это будут противотанковые ракеты, боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки», — прокомментировал представитель Совета президента США по национальной безопасности в соцсети Х.
Ранее в США заявили о намерении отправить очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 125 миллионов долларов. Поставка будет осуществляться непосредственно со складов Пентагона, чтобы Украина получила военную помощь, как можно раньше.
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