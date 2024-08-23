23 августа 2024

Байден раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

Байден: Украина получит ракеты для систем ПВО и оборудование против БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Джо Байден обсудил новый пакет помощи с Владимиром Зеленским Фото:

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским озвучил детали нового пакета военной помощи Киеву. Он сообщил, что США отправит Киеву ПВО и оборудование против БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден подтвердил, что новый пакет помощи включает в себя ракеты ПВО, противодроновое оборудование. Также это будут противотанковые ракеты, боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки», — прокомментировал представитель Совета президента США по национальной безопасности в соцсети Х.

Ранее в США заявили о намерении отправить очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 125 миллионов долларов. Поставка будет осуществляться непосредственно со складов Пентагона, чтобы Украина получила военную помощь, как можно раньше.

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Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским озвучил детали нового пакета военной помощи Киеву. Он сообщил, что США отправит Киеву ПВО и оборудование против БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Президент Байден подтвердил, что новый пакет помощи включает в себя ракеты ПВО, противодроновое оборудование. Также это будут противотанковые ракеты, боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки», — прокомментировал представитель Совета президента США по национальной безопасности в соцсети Х. Ранее в США заявили о намерении отправить очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 125 миллионов долларов. Поставка будет осуществляться непосредственно со складов Пентагона, чтобы Украина получила военную помощь, как можно раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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