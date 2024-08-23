23 августа 2024

Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря

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Вооруженные силы Украины.stock, вертолет, всу, stock
Атака ВСУ может быть предпринята 24 августа, считает Сальдо Фото:
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ВСУ готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении с использованием западной военной техники, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, атака может быть предпринята 24 августа, в день независимости Украины.

«От представителей растущего народного сопротивления на территории Причерноморья поступает достоверная информация о скоплении военной техники ВСУ, большей частью западного производства», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что среди техники присутствует большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолетов.

Сальдо также сообщил, что координацией нападения занимаются силы специальных операций НАТО, и подчеркнул готовность российских военнослужащих дать сокрушительный отпор. «Российские военнослужащие готовы встретить врага во всеоружии и дать ему сокрушительный отпор», — подчеркнул губернатор.

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ВСУ готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении с использованием западной военной техники, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, атака может быть предпринята 24 августа, в день независимости Украины. «От представителей растущего народного сопротивления на территории Причерноморья поступает достоверная информация о скоплении военной техники ВСУ, большей частью западного производства», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что среди техники присутствует большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолетов. Сальдо также сообщил, что координацией нападения занимаются силы специальных операций НАТО, и подчеркнул готовность российских военнослужащих дать сокрушительный отпор. «Российские военнослужащие готовы встретить врага во всеоружии и дать ему сокрушительный отпор», — подчеркнул губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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