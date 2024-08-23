ВСУ готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении с использованием западной военной техники, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, атака может быть предпринята 24 августа, в день независимости Украины.
«От представителей растущего народного сопротивления на территории Причерноморья поступает достоверная информация о скоплении военной техники ВСУ, большей частью западного производства», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что среди техники присутствует большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолетов.
Сальдо также сообщил, что координацией нападения занимаются силы специальных операций НАТО, и подчеркнул готовность российских военнослужащих дать сокрушительный отпор. «Российские военнослужащие готовы встретить врага во всеоружии и дать ему сокрушительный отпор», — подчеркнул губернатор.
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