Как выгодно погасить автокредит в 2024 году

Досрочное погашение автокредита далеко не всегда правильное решение. Несмотря на существенные плюсы такого погашения (экономия на выплате процентов, улучшение кредитной истории, гасить кредит, если уже прошла половина срока кредитования, невыгодно.
«Гасить задолженность по прошествии половины срока кредитования невыгодно, если банк использует наиболее распространенную аннуитетную схему выплат. В этом случае объем основной задолженности и размер начисляемых за определенный промежуток времени процентов с каждым внесенным платежом уменьшаются неравномерно», — пишет Autonews. Так, проценты по кредиту выплачиваются в первую очередь, а тело кредита — к концу срока действия договора.
Плюсы и минусы досрочного погашения автокредита
Среди плюсов досрочного погашения автокредита — экономия на выплате процентов и улучшение кредитной истории. Однако последнее не так однозначно. Неоднократное досрочное погашение банк может воспринять негативно.
Как досрочно погасить кредит
Для досрочного погашения автокредита можно использовать полный единовременный платеж или частичные взносы. Прежде всего, следует уточнить условия погашения у менеджера банка, включая возможные проценты и комиссии. Затем необходимо подать заявление о досрочном погашении в двух экземплярах и внести требуемую сумму через один из доступных каналов оплаты. После погашения следует проверить закрытие счета и получить справку о погашении кредита в банке, а также отказаться от ненужных платных услуг банка.
Через пять дней после погашения кредита убедитесь, что залог с автомобиля снят, проверив информацию на сайте Федеральной нотариальной палаты и получив соответствующее свидетельство в банке. Если за время действия полиса каско не произошло страховых случаев, можно обратиться в банк за возвратом страховой премии за неиспользованный период, который должен быть осуществлен в течение семи рабочих дней после подачи заявления.
Как частично погасить автокредит
Чтобы частично погасить автокредит, сначала необходимо уточнить условия для такого погашения у менеджера банка. Затем следует согласовать с банком возможность перерасчета займа, выбрав между уменьшением суммы ежемесячных платежей или сокращением срока кредита. После внесения дополнительной суммы через доступные каналы оплаты, если большая часть кредита оплачена, можно попытаться переоформить договор под меньший процент, особенно если у вас хорошая кредитная история.
С июля банки ВТБ, «Ингосстрах банк» и «Уралсиб» повысили ставки по автокредитам. Кроме того, с 1 июля для автосегмента кредитов стали действовать надбавки к коэффициентам риска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.