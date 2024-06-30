Ряд российских банков повысят ставки по автокредитам в июле

01 июля 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

С 1 июля для автосегмента кредитов будут действовать надбавки к коэффициентам риска (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России с июля банки ВТБ, «Ингосстрах банк» и «Уралсиб» собираются повысить ставки по автокредитам. Об этом сообщили представители финансовых организаций. «Банки ВТБ, „Ингосстрах банк“ и „Уралсиб“ собираются повысить ставки по автокредитам в начале июля. Это необходимо для сохранения прежнего уровня одобрения кредитов после ограничений ЦБ», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банков. Также с 1 июля впервые для автосегмента кредитов будут действовать надбавки к коэффициентам риска. Банки обяжут соблюдать ограничения полной стоимости кредита (ПСК). Туда включат все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку. Что будет с автокредитами после повышения ключевой ставки ранее рассказала заместитель генерального директора по финансовым сервисам ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Жанна Специальная. Снижение интереса к покупке автомобилей при повышении ключевой ставки возможно, также ставки автокредитов, скорее всего, вырастут, сообщила эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с июля банки ВТБ, «Ингосстрах банк» и «Уралсиб» собираются повысить ставки по автокредитам. Об этом сообщили представители финансовых организаций. «Банки ВТБ, „Ингосстрах банк“ и „Уралсиб“ собираются повысить ставки по автокредитам в начале июля. Это необходимо для сохранения прежнего уровня одобрения кредитов после ограничений ЦБ», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банков. Также с 1 июля впервые для автосегмента кредитов будут действовать надбавки к коэффициентам риска. Банки обяжут соблюдать ограничения полной стоимости кредита (ПСК). Туда включат все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку. Что будет с автокредитами после повышения ключевой ставки ранее рассказала заместитель генерального директора по финансовым сервисам ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Жанна Специальная. Снижение интереса к покупке автомобилей при повышении ключевой ставки возможно, также ставки автокредитов, скорее всего, вырастут, сообщила эксперт.