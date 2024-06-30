30 июня 2024

Ряд российских банков повысят ставки по автокредитам в июле

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С 1 июля для автосегмента кредитов будут действовать надбавки к коэффициентам риска (архивное фото) Фото:

В России с июля банки ВТБ, «Ингосстрах банк» и «Уралсиб» собираются повысить ставки по автокредитам. Об этом сообщили представители финансовых организаций.

«Банки ВТБ, „Ингосстрах банк“ и „Уралсиб“ собираются повысить ставки по автокредитам в начале июля. Это необходимо для сохранения прежнего уровня одобрения кредитов после ограничений ЦБ», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банков.

Также с 1 июля впервые для автосегмента кредитов будут действовать надбавки к коэффициентам риска. Банки обяжут соблюдать ограничения полной стоимости кредита (ПСК). Туда включат все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку.

Что будет с автокредитами после повышения ключевой ставки ранее рассказала заместитель генерального директора по финансовым сервисам ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Жанна Специальная. Снижение интереса к покупке автомобилей при повышении ключевой ставки возможно, также ставки автокредитов, скорее всего, вырастут, сообщила эксперт.

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В России с июля банки ВТБ, «Ингосстрах банк» и «Уралсиб» собираются повысить ставки по автокредитам. Об этом сообщили представители финансовых организаций. «Банки ВТБ, „Ингосстрах банк“ и „Уралсиб“ собираются повысить ставки по автокредитам в начале июля. Это необходимо для сохранения прежнего уровня одобрения кредитов после ограничений ЦБ», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банков. Также с 1 июля впервые для автосегмента кредитов будут действовать надбавки к коэффициентам риска. Банки обяжут соблюдать ограничения полной стоимости кредита (ПСК). Туда включат все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку. Что будет с автокредитами после повышения ключевой ставки ранее рассказала заместитель генерального директора по финансовым сервисам ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Жанна Специальная. Снижение интереса к покупке автомобилей при повышении ключевой ставки возможно, также ставки автокредитов, скорее всего, вырастут, сообщила эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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