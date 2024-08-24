Минобороны: попавшие в плен ВСУ в Курской области срочники обменяны

24 августа 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Попавшие в плен в Курской области 115 срочников обменяны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Отмечается, что обмен прошел в формате 115 на 115. В настоящее время российские военные находятся в Белоруссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попавшие в плен в Курской области 115 срочников обменяны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Отмечается, что обмен прошел в формате 115 на 115. В настоящее время российские военные находятся в Белоруссии.