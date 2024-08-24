Минобороны: попавшие в плен ВСУ в Курской области срочники обменяны

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Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Попавшие в плен в Курской области 115 срочников обменяны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Отмечается, что обмен прошел в формате 115 на 115. В настоящее время российские военные находятся в Белоруссии.

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Попавшие в плен в Курской области 115 срочников обменяны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Отмечается, что обмен прошел в формате 115 на 115. В настоящее время российские военные находятся в Белоруссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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