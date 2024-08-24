Зеленский: ВСУ атакуют Курскую область не ради «усиления переговорной позиции»

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Владимир Зеленский опроверг, что операция ВСУ в Курской области проводится ради «усиления переговорной позиции»
Владимир Зеленский опроверг, что операция ВСУ в Курской области проводится ради «усиления переговорной позиции» Фото:

Операция ВСУ в Курской области проводится не для «усиления переговорной позиции» и не как «карта» для будущего диалога с Россией. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога. Какой диалог? <...> Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами», — передает слова Зеленского украинское издание «Страна». Он также заявил, что среди целей наступления ВСУ в Курской области: пополнение обменного фонда, а также нанесение превентивного удара для предотвращения наступления ВС РФ на Сумскую область.

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что их продвижение остановлено и идет зачистка территорий. Ранее президент России Владимир Путин высказался о том, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

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Операция ВСУ в Курской области проводится не для «усиления переговорной позиции» и не как «карта» для будущего диалога с Россией. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский. «Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога. Какой диалог? <...> Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами», — передает слова Зеленского украинское издание «Страна». Он также заявил, что среди целей наступления ВСУ в Курской области: пополнение обменного фонда, а также нанесение превентивного удара для предотвращения наступления ВС РФ на Сумскую область. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что их продвижение остановлено и идет зачистка территорий. Ранее президент России Владимир Путин высказался о том, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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