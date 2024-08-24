СК России завершил расследование покушения на главреда «Russia Today» Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом заявил адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Джулай.
«СК завершил расследование дела о покушении на Симоньян и Собчак», — сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Джулая. Следствие провело экспертизы, просмотрело и проанализировало содержимое телефонов и переписок обвиняемых, допросило свидетелей и обвиняемых. В агентстве добавили, что в настоящий момент обвиняемые и их защита знакомятся с материалами дела.
Также следственные органы провели очную ставку с участием обвиняемых в покушении. Оно готовилось в июле прошлого года и было предотвращено силами ФСБ и правоохранительных органов.
В ходе операции были задержаны члены группировки «Параграф-88». У них было обнаружено оружие. Задержанные признались в подготовке покушений за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Эту информацию передает RT.
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