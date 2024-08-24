По делу о покушении на Собчак и Симоньян провели очную ставку

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В июле прошлого года на Маргариту Симоньян (на фото) и Ксению Собчак готовилось покушение
В июле прошлого года на Маргариту Симоньян (на фото) и Ксению Собчак готовилось покушение Фото:
новость из сюжета
Покушение на Симоньян и Собчак

Следственные органы провели очную ставку с участием лиц, обвиняемых в подготовке покушений на главного редактора «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и на журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«С момента избрания меры пресечения <…> была проведена очная ставка между обвиняемыми», — указывается в документах. В июле прошлого года ФСБ и правоохранительные органы заявили о предотвращении убийств, которые якобы готовились украинскими спецслужбами.

В ходе операции были задержаны члены группировки «Параграф-88», у которых обнаружили оружие и другие предметы, свидетельствующие о планировании преступлений. Обвиняемые признались в подготовке покушений за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. В июле текущего года стало известно о завершении расследования дела участников этой неонацистской группировки, пишет RT.

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Следственные органы провели очную ставку с участием лиц, обвиняемых в подготовке покушений на главного редактора «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и на журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. «С момента избрания меры пресечения <…> была проведена очная ставка между обвиняемыми», — указывается в документах. В июле прошлого года ФСБ и правоохранительные органы заявили о предотвращении убийств, которые якобы готовились украинскими спецслужбами. В ходе операции были задержаны члены группировки «Параграф-88», у которых обнаружили оружие и другие предметы, свидетельствующие о планировании преступлений. Обвиняемые признались в подготовке покушений за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. В июле текущего года стало известно о завершении расследования дела участников этой неонацистской группировки, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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