ВСУ сорвали секретные переговоры Москвы и Киева вторжением в Курскую область

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Москва и Киев собирались договориться о частичном прекращении огня Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Россия и Украина готовились к секретным переговорам, но они были сорваны атакой ВСУ на Курскую область. Информацию об этом сообщает французская Le Monde со ссылкой на источники.

«Российская и украинская делегации должны были в конце августа встретиться в Катаре. Предполагалось прийти к соглашению о прекращении „ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон“, что равносильно частичному прекращению огня», — цитируют «Аргументы недели» сообщение Le Monde.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Сейчас ВС России продолжают уничтожать группы военных и диверсантов, пытающихся пройти вглубь региона. При этом президент Украины Владимир Зеленский несколько раз менял заявления о целях Киева в российском регионе: изначально он называл причиной операции «запрет Запада использовать оружие на территории РФ», потом — «создание буферной зоны», а сегодня — пополнение обменного фонда.

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Россия и Украина готовились к секретным переговорам, но они были сорваны атакой ВСУ на Курскую область. Информацию об этом сообщает французская Le Monde со ссылкой на источники. «Российская и украинская делегации должны были в конце августа встретиться в Катаре. Предполагалось прийти к соглашению о прекращении „ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон“, что равносильно частичному прекращению огня», — цитируют «Аргументы недели» сообщение Le Monde. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Сейчас ВС России продолжают уничтожать группы военных и диверсантов, пытающихся пройти вглубь региона. При этом президент Украины Владимир Зеленский несколько раз менял заявления о целях Киева в российском регионе: изначально он называл причиной операции «запрет Запада использовать оружие на территории РФ», потом — «создание буферной зоны», а сегодня — пополнение обменного фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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