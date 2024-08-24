ВСУ сорвали секретные переговоры Москвы и Киева вторжением в Курскую область

24 августа 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Москва и Киев собирались договориться о частичном прекращении огня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Россия и Украина готовились к секретным переговорам, но они были сорваны атакой ВСУ на Курскую область. Информацию об этом сообщает французская Le Monde со ссылкой на источники. «Российская и украинская делегации должны были в конце августа встретиться в Катаре. Предполагалось прийти к соглашению о прекращении „ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон“, что равносильно частичному прекращению огня», — цитируют «Аргументы недели» сообщение Le Monde. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Сейчас ВС России продолжают уничтожать группы военных и диверсантов, пытающихся пройти вглубь региона. При этом президент Украины Владимир Зеленский несколько раз менял заявления о целях Киева в российском регионе: изначально он называл причиной операции «запрет Запада использовать оружие на территории РФ», потом — «создание буферной зоны», а сегодня — пополнение обменного фонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Украина готовились к секретным переговорам, но они были сорваны атакой ВСУ на Курскую область. Информацию об этом сообщает французская Le Monde со ссылкой на источники. «Российская и украинская делегации должны были в конце августа встретиться в Катаре. Предполагалось прийти к соглашению о прекращении „ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон“, что равносильно частичному прекращению огня», — цитируют «Аргументы недели» сообщение Le Monde. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Сейчас ВС России продолжают уничтожать группы военных и диверсантов, пытающихся пройти вглубь региона. При этом президент Украины Владимир Зеленский несколько раз менял заявления о целях Киева в российском регионе: изначально он называл причиной операции «запрет Запада использовать оружие на территории РФ», потом — «создание буферной зоны», а сегодня — пополнение обменного фонда.