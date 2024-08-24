Журналист Такер Карлсон заступился за арестованного Павла Дурова

Предпринимателя Павла Дурова задержали во Франции за свободу слова, которую он дал общественности. Об этом написал американский журналист Такер Карлсон.
«Это не президент РФ Владимир Путин арестовал его [Дурова] за то, что он позволил общественности осуществлять свободу слова. Это западная страна, союзник администрации президента США Джо Байдена и активный член НАТО, задержала его», — написал Карлсон у себя в соцсети X.
Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме — живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб, отметил журналист. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир, подытожил Карлсон.
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