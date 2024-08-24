24 августа 2024

Журналист Такер Карлсон заступился за арестованного Павла Дурова

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Такер Карлсон разочаровался в действиях Запада
Такер Карлсон разочаровался в действиях Запада Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Предпринимателя Павла Дурова задержали во Франции за свободу слова, которую он дал общественности. Об этом написал американский журналист Такер Карлсон.

«Это не президент РФ Владимир Путин арестовал его [Дурова] за то, что он позволил общественности осуществлять свободу слова. Это западная страна, союзник администрации президента США Джо Байдена и активный член НАТО, задержала его», — написал Карлсон у себя в соцсети X.

Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме — живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб, отметил журналист. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир, подытожил Карлсон.

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Предпринимателя Павла Дурова задержали во Франции за свободу слова, которую он дал общественности. Об этом написал американский журналист Такер Карлсон. «Это не президент РФ Владимир Путин арестовал его [Дурова] за то, что он позволил общественности осуществлять свободу слова. Это западная страна, союзник администрации президента США Джо Байдена и активный член НАТО, задержала его», — написал Карлсон у себя в соцсети X. Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме — живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб, отметил журналист. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир, подытожил Карлсон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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