Рыбаки поймали больше 20 щук в Исети. Фото

25 августа 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Житель Свердловской области выловил больше 20 щук в реке Исеть. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Сгоняли с Максом до Исети… Щуки на месте, в хорошем количестве и качестве, у меня за 20+ штук, у Макса чуть меньше. Размер приятный: от 400 грамм до килограмма», — пишет Иван Рвачев в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин наткнулся на рыбное место. На Волчихинском водохранилище он выловил 27 карасей, большую часть из которых отпустил.