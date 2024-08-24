24 августа 2024
23 августа 2024

Рыбаки поймали больше 20 щук в Исети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Рыбак рассказал, что в Исети много щук Фото:

Житель Свердловской области выловил больше 20 щук в реке Исеть. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Сгоняли с Максом до Исети… Щуки на месте, в хорошем количестве и качестве, у меня за 20+ штук, у Макса чуть меньше. Размер приятный: от 400 грамм до килограмма», — пишет Иван Рвачев в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин наткнулся на рыбное место. На Волчихинском водохранилище он выловил 27 карасей, большую часть из которых отпустил.

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Житель Свердловской области выловил больше 20 щук в реке Исеть. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Сгоняли с Максом до Исети… Щуки на месте, в хорошем количестве и качестве, у меня за 20+ штук, у Макса чуть меньше. Размер приятный: от 400 грамм до килограмма», — пишет Иван Рвачев в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин наткнулся на рыбное место. На Волчихинском водохранилище он выловил 27 карасей, большую часть из которых отпустил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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