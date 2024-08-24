Рыбак рассказал, что в Исети много щук
Житель Свердловской области выловил больше 20 щук в реке Исеть. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Сгоняли с Максом до Исети… Щуки на месте, в хорошем количестве и качестве, у меня за 20+ штук, у Макса чуть меньше. Размер приятный: от 400 грамм до килограмма», — пишет Иван Рвачев в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин наткнулся на рыбное место. На Волчихинском водохранилище он выловил 27 карасей, большую часть из которых отпустил.
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