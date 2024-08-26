В Тюмени автомобиль сбил двух детей на велосипеде

В Тюмени в ДТП пострадали двое детей на велосипеде
Двое детей, которые ехали на одном велосипеде, пострадали в ДТП с автомобилем. Дело в том, что 11-летний мальчик и 10-летняя девочка выезжали из-за припаркованной машины. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Двое детей, ехавших на одном велосипеде, пострадали вчера в Тюмени. ДТП произошло на улице Таврической, 96. При въезде во двор автомобиль „Фиат“ сбил велосипедиста, выезжающего из-за припаркованного автомобиля», — написано в telegram-канале ведомства.
Дети получили травмы. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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