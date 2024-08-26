26 августа 2024

В Тюмени автомобиль сбил двух детей на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени в ДТП пострадали двое детей на велосипеде
В Тюмени в ДТП пострадали двое детей на велосипеде Фото:

Двое детей, которые ехали на одном велосипеде, пострадали в ДТП с автомобилем. Дело в том, что 11-летний мальчик и 10-летняя девочка выезжали из-за припаркованной машины. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«Двое детей, ехавших на одном велосипеде, пострадали вчера в Тюмени. ДТП произошло на улице Таврической, 96. При въезде во двор автомобиль „Фиат“ сбил велосипедиста, выезжающего из-за припаркованного автомобиля», — написано в telegram-канале ведомства.

Дети получили травмы. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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Двое детей, которые ехали на одном велосипеде, пострадали в ДТП с автомобилем. Дело в том, что 11-летний мальчик и 10-летняя девочка выезжали из-за припаркованной машины. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «Двое детей, ехавших на одном велосипеде, пострадали вчера в Тюмени. ДТП произошло на улице Таврической, 96. При въезде во двор автомобиль „Фиат“ сбил велосипедиста, выезжающего из-за припаркованного автомобиля», — написано в telegram-канале ведомства. Дети получили травмы. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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