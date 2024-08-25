Заявления о секретных планах Telegram после ареста Дурова оказались фейком

У мессенджера Telegram не существует секретного плана на случай, если его основателя Павла Дурова и его «правую руку Дмитрия Буткина» арестуют во Франции. Ранее некий Буткин, якобы правая рука Дурова, распространил информацию, что у Telegram есть такой план.
Однако журналисты из telegram-канала «Война с Фейками» заявили, что фамилия Буткина похожа на фамилию правой руки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Дмитрия Уткина, а автор одного из telegram-каналов перефразировал шутку, что на случай гибели Пригожина «существует секретный план». Подобная информация распространяется со ссылкой на интервью американского журналиста Такера Карлсона.
«Не существует в природе и загадочного Дмитрия Буткина. Это имя подозрительно созвучно имени Дмитрия Уткина, который был правой рукой Евгения Пригожина. Автор одного из telegram-каналов ночью в шутку перефразировал известный мем про то, что после гибели Пригожина якобы существует секретный план по продолжению деятельности ЧВК „Вагнер“ и воспользовался созвучностью фамилий „Уткин“ и „Буткин“», — передает telegram-канал «Война с фейками».
Ранее, как сообщал «заместитель главы Telegram» некий Дмитрий Буткин, мессенджер разработал стратегический план на случай задержания Павла Дурова. Согласно плану, в случае задержания Дурова управление компанией перейдет к Совету разработчиков Telegram, который возьмет на себя ответственность за поддержание стабильности сервиса. Дуров, по словам Буткина, осознает потенциальный риск своего ареста и согласовал план действий. Проблемы могут возникнуть из-за давления со стороны спецслужб различных стран.
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