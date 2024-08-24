В Telegram заранее создали план на случай ареста Дурова

Telegram заранее подготовил план действий на случай задержания его основателя Павла Дурова. Об этом сообщил заместитель главы компании Дмитрий Буткин.
«План поддержания работы компании включает ряд шагов и был разработан на случай непредвиденных обcтоятельств. Совет разработчиков Telegram должен будет взять на себя управление компанией и обеспечить бесперебойную работу», — цитирует «Лента.ру» Буткина.
Издание отмечает, что план согласован с Дуровым. При этом он осознает риск своего ареста из-за давления спецслужб различных стран.
Как сообщало URA.RU ранее, основателя Дурова задержали во Франции из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с полицией. Ожидается, что он предстанет перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения по множеству преступлений: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педокриминальный контент. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.
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