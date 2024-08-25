Как использовать материнский капитал для первого взноса по ипотеке

Использование материнского капитала для первого взноса по ипотеке становится доступным благодаря двум основным способам: его зачисление на расчетный счет продавца или погашение ипотечного кредита. Об этом рассказал финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.
«Первый — зачисление на расчетный счет продавца напрямую», — поделился Лашко в беседе с изданием «Аргументы и факты». Второй способ, по словам эксперта, оформление ипотеки на сумму, превышающую размер материнского капитала. Так, после поступления средств в банк они идут на частичное досрочное погашение кредита.
При использовании материнского капитала важно помнить о необходимости выделения долей в приобретаемом жилье всем членам семьи. Это требование закона о материнском капитале должно быть выполнено в течение шести месяцев после погашения ипотеки, заключил Лашко.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий выплачивать неистраченные остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей. Теперь по закону в случае неполного распоряжения средствами маткапитала, граждане смогут получить его остаток в виде единовременной выплаты, следует из документа.
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