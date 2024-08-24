В Нижневартовске (ХМАО) местные СМИ сообщили, что группа молодых людей подожгла автомобиль на стоянке автовокзала. Данное поведение югорчан заинтересовало правоохранителей и в СК РФ начали проверку после произошедшего.
«В социальных медиа сообщается, что в городе Нижневартовске молодые люди подожгли автомобиль на стоянке автовокзала. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что поджог был совершен с целью создания видеоролика. О результатах проверки будет доложено в центральный аппарат ведомства.
В telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» 25 августа было опубликовано видео о том, как несколько мужчин обливают автомобиль бензином, а затем поджигают. В это время вокруг горящей машины кружит еще одно авто, а на фоне пожара танцует один из молодых людей.
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