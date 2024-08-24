24 августа 2024
23 августа 2024

В Нижневартовске компания молодых людей подожгла авто на стоянке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые люди облили авто бензином и подожгли
Молодые люди облили авто бензином и подожгли Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) местные СМИ сообщили, что группа молодых людей подожгла автомобиль на стоянке автовокзала. Данное поведение югорчан заинтересовало правоохранителей и в СК РФ начали проверку после произошедшего.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Нижневартовске молодые люди подожгли автомобиль на стоянке автовокзала. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что поджог был совершен с целью создания видеоролика. О результатах проверки будет доложено в центральный аппарат ведомства.

В telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» 25 августа было опубликовано видео о том, как несколько мужчин обливают автомобиль бензином, а затем поджигают. В это время вокруг горящей машины кружит еще одно авто, а на фоне пожара танцует один из молодых людей.

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В Нижневартовске (ХМАО) местные СМИ сообщили, что группа молодых людей подожгла автомобиль на стоянке автовокзала. Данное поведение югорчан заинтересовало правоохранителей и в СК РФ начали проверку после произошедшего. «В социальных медиа сообщается, что в городе Нижневартовске молодые люди подожгли автомобиль на стоянке автовокзала. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что поджог был совершен с целью создания видеоролика. О результатах проверки будет доложено в центральный аппарат ведомства. В telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» 25 августа было опубликовано видео о том, как несколько мужчин обливают автомобиль бензином, а затем поджигают. В это время вокруг горящей машины кружит еще одно авто, а на фоне пожара танцует один из молодых людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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