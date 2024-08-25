В Крыму объявили частичную эвакуацию из-за лесного пожара. Видео

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Аксенов призвал доверять только официальной информации о ходе эвакуации в регионе
Аксенов призвал доверять только официальной информации о ходе эвакуации в регионе Фото:

В Крыму из садового товарищества «Рассвет» эвакуируют около 100 человек из-за разгоревшегося пожара в горно-лесистой местности. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов и предупредил о риске распространения огня.

«В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ Рассвет», — рассказал Аксенов в своем telegram-канале, а МЧС РФ и РЕН ТВ опубликовали видео пожара. Глава республики также сообщил, что часть людей вывезут на автобусах, а другая часть эвакуируется самостоятельно.

Огонь рискует распространиться и на территорию СНТ «Волна». Специалисты сейчас делают все, чтобы этого не произошло, заявил губернатор.

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В Крыму из садового товарищества «Рассвет» эвакуируют около 100 человек из-за разгоревшегося пожара в горно-лесистой местности. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов и предупредил о риске распространения огня. «В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ Рассвет», — рассказал Аксенов в своем telegram-канале, а МЧС РФ и РЕН ТВ опубликовали видео пожара. Глава республики также сообщил, что часть людей вывезут на автобусах, а другая часть эвакуируется самостоятельно. Огонь рискует распространиться и на территорию СНТ «Волна». Специалисты сейчас делают все, чтобы этого не произошло, заявил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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