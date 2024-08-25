В Крыму из садового товарищества «Рассвет» эвакуируют около 100 человек из-за разгоревшегося пожара в горно-лесистой местности. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов и предупредил о риске распространения огня.
«В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ Рассвет», — рассказал Аксенов в своем telegram-канале, а МЧС РФ и РЕН ТВ опубликовали видео пожара. Глава республики также сообщил, что часть людей вывезут на автобусах, а другая часть эвакуируется самостоятельно.
Огонь рискует распространиться и на территорию СНТ «Волна». Специалисты сейчас делают все, чтобы этого не произошло, заявил губернатор.
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