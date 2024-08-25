Экипажи курганских БМП-3 уничтожили замаскированных боевиков ВСУ. Видео

Бойцы российской армии на БМП-3, которые выпускает «Курганмашзавод», уничтожили замаскированных боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.
«Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения Первой гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ уничтожили живую силу ВСУ в замаскированных опорных пунктах. Кадры объективного контроля подтвердили успешное выполнение задачи», — указано на странице военного ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Ранее «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех, осуществил новую поставку БМП-3 в ряды вооруженных сил России. Бронемашины получили дополнительную защиту от дронов и стали менее заметны для радаров.
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