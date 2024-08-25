Что случилось с кораблем Starliner, из-за которого Маск готов был обратиться к России

Маск признал, что без SpaceX помочь вернуть экипаж Starliner могла бы только РФ

26 августа 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Маск признал роль РФ в обеспечении безопасной эксплуатации МКС Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Экипаж Starliner застрял на космической станции из-за неполадок корабля. НАСА приняло радикальное решение: перевести двух астронавтов в миссию SpaceX и вернуть Starliner пустым. Подробнее о происшествии космического масштаба — в материале URA.RU. Почему проект Starliner важен для космической отрасли США Американский многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль Boeing CST-100 Starliner создавался, чтобы не покупать для астронавтов места на борту российских «Союзов», отмечает издание Universe Space Tech. Несмотря на все санкции, NASA продолжает сотрудничество с РФ в космической сфере, поскольку это является запасным вариантом доставки астронавтов на орбиту и их возвращения на Землю в случае поломки американского корабля. Если бы у NASA было два надежных космических корабля — Boeing CST-100 Starliner и SpaceX, то Роскосмос лишился бы еще одного источника заработка. Неполадки Starliner фактически отодвинули эту перспективу на неопределенное время, подчеркивают представители NASA. NASA продолжает сотрудничать с Россией, чтобы обеспечить безопасную доставку астронавтов на МКС Фото: Сергей Русанов Компания SpaceX оказалась удачливее Boeing в космической гонке Компании SpaceX успешно доставляла астронавтов на МКС с 2020 года, в то время как проект Boeing CST-100 Starliner терпел неудачи из-за неполадок. Только лишь с весны 2022 года Starliner наконец совершил свой первый беспилотный испытательный полет. В 2023 году у Starliner снова нашли несколько слабых мест, связанных с электропроводкой, а также с конструкцией парашютов. И вот, 5 июня 2024 года Starliner впервые стартовал с двумя астронавтами — Барри «Бутчем» Уилмором и Сунитой «Суни» Уильямс на МКС. Starliner в июне 2024 года стартовал к МКС Фото: Роскосмос Критические неполадки корабля Boeing CST-100 Starliner из-за которых астронавтов перевели в SpaceX Когда Starliner приближался к Международной космической станции, пять из 28 двигателей системы управления вышли из строя, из-за чего процесс стыковки был задержан почти на час, передает NBS News. Эти двигатели находятся на сервисном модуле космического корабля и используются для перемещения его по орбите, в частности, для корректировки положения Starliner при стыковке и расстыковке с космической станцией, отмечает издание. NASA опасалось, что Starliner не сможет развить тягу, необходимую для возвращения на Землю. Чтобы обеспечить выполнение ранее запланированных миссий, астронавты останутся на космической станции до февраля, а затем вернутся на Землю с двумя членами экипажа космической станции на одной из капсул Crew Dragon компании SpaceX. В итоге космическое агентство приняло радикальное решение о переводе двух астронавтов в миссию SpaceX, а Starliner вернется пустым. Американский космический корабль вернется на Землю из-за неполадок, заявил Маск Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипаж Starliner застрял на космической станции из-за неполадок корабля. НАСА приняло радикальное решение: перевести двух астронавтов в миссию SpaceX и вернуть Starliner пустым. Подробнее о происшествии космического масштаба — в материале URA.RU. Американский многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль Boeing CST-100 Starliner создавался, чтобы не покупать для астронавтов места на борту российских «Союзов», отмечает издание Universe Space Tech. Несмотря на все санкции, NASA продолжает сотрудничество с РФ в космической сфере, поскольку это является запасным вариантом доставки астронавтов на орбиту и их возвращения на Землю в случае поломки американского корабля. Если бы у NASA было два надежных космических корабля — Boeing CST-100 Starliner и SpaceX, то Роскосмос лишился бы еще одного источника заработка. Неполадки Starliner фактически отодвинули эту перспективу на неопределенное время, подчеркивают представители NASA. Компании SpaceX успешно доставляла астронавтов на МКС с 2020 года, в то время как проект Boeing CST-100 Starliner терпел неудачи из-за неполадок. Только лишь с весны 2022 года Starliner наконец совершил свой первый беспилотный испытательный полет. В 2023 году у Starliner снова нашли несколько слабых мест, связанных с электропроводкой, а также с конструкцией парашютов. И вот, 5 июня 2024 года Starliner впервые стартовал с двумя астронавтами — Барри «Бутчем» Уилмором и Сунитой «Суни» Уильямс на МКС. Когда Starliner приближался к Международной космической станции, пять из 28 двигателей системы управления вышли из строя, из-за чего процесс стыковки был задержан почти на час, передает NBS News. Эти двигатели находятся на сервисном модуле космического корабля и используются для перемещения его по орбите, в частности, для корректировки положения Starliner при стыковке и расстыковке с космической станцией, отмечает издание. NASA опасалось, что Starliner не сможет развить тягу, необходимую для возвращения на Землю. Чтобы обеспечить выполнение ранее запланированных миссий, астронавты останутся на космической станции до февраля, а затем вернутся на Землю с двумя членами экипажа космической станции на одной из капсул Crew Dragon компании SpaceX. В итоге космическое агентство приняло радикальное решение о переводе двух астронавтов в миссию SpaceX, а Starliner вернется пустым.