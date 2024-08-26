Российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек в Курской области. Солдаты ВСУ были ликвидированы у села Нижняя Паровая. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства.
«Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков», — передал информацию представитель силовых структур РИА Новости. По данным источника, уничтоженная группа принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. Ситуация на курском направлении находится под контролем российских военных, несмотря на непрерывные боестолкновения с противником. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений. ВС РФ продолжают отражать многочисленные атаки противника.
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