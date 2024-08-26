ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

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Российские военные ликвидировали разведгруппу ВСУ у села Нижняя Паровая в Курской области
Российские военные ликвидировали разведгруппу ВСУ у села Нижняя Паровая в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек в Курской области. Солдаты ВСУ были ликвидированы у села Нижняя Паровая. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства. 

«Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков», — передал информацию представитель силовых структур РИА Новости. По данным источника, уничтоженная группа принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. Ситуация на курском направлении находится под контролем российских военных, несмотря на непрерывные боестолкновения с противником. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений. ВС РФ продолжают отражать многочисленные атаки противника. 

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Российские военные ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек в Курской области. Солдаты ВСУ были ликвидированы у села Нижняя Паровая. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства.  «Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков», — передал информацию представитель силовых структур РИА Новости. По данным источника, уничтоженная группа принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. Ситуация на курском направлении находится под контролем российских военных, несмотря на непрерывные боестолкновения с противником. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений. ВС РФ продолжают отражать многочисленные атаки противника. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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