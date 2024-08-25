В мире Алаудинов заявил о непрерывных боях в Курской области 25 августа 2024 в 14:37 Размер текста - 17 + Линия фронта в Курской области остается под контролем ВС РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Ситуация на курском направлении находится под контролем Вооруженных сил РФ, несмотря на непрерывные боестолкновения с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «У нас обстановка подконтрольная, рабочая. Беспрерывно шли боестолкновения, ночью тоже», — заявил Алаудинов ТАСС. Он уточнил, что предыдущий день было уничтожено много украинской техник. Линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений. Ранее Алаудинов сообщил об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области. ВС РФ удерживают позиции на направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ситуация на курском направлении находится под контролем Вооруженных сил РФ, несмотря на непрерывные боестолкновения с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «У нас обстановка подконтрольная, рабочая. Беспрерывно шли боестолкновения, ночью тоже», — заявил Алаудинов ТАСС. Он уточнил, что предыдущий день было уничтожено много украинской техник. Линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений. Ранее Алаудинов сообщил об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области. ВС РФ удерживают позиции на направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям