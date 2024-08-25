Алаудинов заявил о непрерывных боях в Курской области

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Линия фронта в Курской области остается под контролем ВС РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ситуация на курском направлении находится под контролем Вооруженных сил РФ, несмотря на непрерывные боестолкновения с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«У нас обстановка подконтрольная, рабочая. Беспрерывно шли боестолкновения, ночью тоже», — заявил Алаудинов ТАСС. Он уточнил, что предыдущий день было уничтожено много украинской техник. Линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений.

Ранее Алаудинов сообщил об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области. ВС РФ удерживают позиции на направлении.

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Ситуация на курском направлении находится под контролем Вооруженных сил РФ, несмотря на непрерывные боестолкновения с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «У нас обстановка подконтрольная, рабочая. Беспрерывно шли боестолкновения, ночью тоже», — заявил Алаудинов ТАСС. Он уточнил, что предыдущий день было уничтожено много украинской техник. Линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений. Ранее Алаудинов сообщил об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области. ВС РФ удерживают позиции на направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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