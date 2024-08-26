Shot рассказал о состоянии пострадавшей при атаке БПЛА в Саратове

Shot: пострадавшую женщину при атаке ВСУ высотки в Саратове оперируют
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ВСУ атаковали Саратов, ранена женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии, пострадавшую оперируют врачи
ВСУ атаковали Саратов, ранена женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии, пострадавшую оперируют врачи Фото:
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ВСУ атаковали дом в Саратове

Сорокалетняя Гульнара, пострадавшая в результате атаки украинского БПЛА на жилую высотку в Саратове, находится в тяжелом состоянии. Женщина получила множественные осколочные ранения и в настоящее время ее оперируют врачи. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Гульнара получила множественные осколочные ранения. Ее продолжают оперировать», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что женщина жила на 28-м этаже высотки, в которую врезался БЛПА ВСУ.

Утром 26 августа ВСУ осуществили атаку на Саратовскую область. В результате удара по жилому многоэтажному дому в Саратове были разрушены конструкции здания, выбиты окна. Пострадало четыре человека, трое получили помощь врачей на месте, одна женщина госпитализирована, передает «Национальная служба новостей».

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Сорокалетняя Гульнара, пострадавшая в результате атаки украинского БПЛА на жилую высотку в Саратове, находится в тяжелом состоянии. Женщина получила множественные осколочные ранения и в настоящее время ее оперируют врачи. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Гульнара получила множественные осколочные ранения. Ее продолжают оперировать», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что женщина жила на 28-м этаже высотки, в которую врезался БЛПА ВСУ. Утром 26 августа ВСУ осуществили атаку на Саратовскую область. В результате удара по жилому многоэтажному дому в Саратове были разрушены конструкции здания, выбиты окна. Пострадало четыре человека, трое получили помощь врачей на месте, одна женщина госпитализирована, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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