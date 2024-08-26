Shot рассказал о состоянии пострадавшей при атаке БПЛА в Саратове

Сорокалетняя Гульнара, пострадавшая в результате атаки украинского БПЛА на жилую высотку в Саратове, находится в тяжелом состоянии. Женщина получила множественные осколочные ранения и в настоящее время ее оперируют врачи. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Гульнара получила множественные осколочные ранения. Ее продолжают оперировать», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что женщина жила на 28-м этаже высотки, в которую врезался БЛПА ВСУ.
Утром 26 августа ВСУ осуществили атаку на Саратовскую область. В результате удара по жилому многоэтажному дому в Саратове были разрушены конструкции здания, выбиты окна. Пострадало четыре человека, трое получили помощь врачей на месте, одна женщина госпитализирована, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.