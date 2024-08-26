В Киеве прогремели около десятка мощных взрывов

В Киеве слышны взрывы. В городе и на его окраинах прогремело уже более десятка мощных хлопков. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
Ранее украинские telegram-каналы сообщали о том, что ВС РФ наносят многочисленные удары по главным городам Украины. Под прицел попали Киев, Луцк, Днепр и другие города. По всей стране объявлена воздушная тревога.
По словам Лебедева, Вооруженные силы РФ атакуют объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Украине. Например, в Ивано-Франковске удары пришлись на ангар с недавно привезенной техникой, среди которой были F-16.
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