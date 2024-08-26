В Киеве прогремели около десятка мощных взрывов

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В Киеве прогремело около десятка взрывов, сообщил координатор подполья Лебедев
В Киеве прогремело около десятка взрывов, сообщил координатор подполья Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве слышны взрывы. В городе и на его окраинах прогремело уже более десятка мощных хлопков. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.

Ранее украинские telegram-каналы сообщали о том, что ВС РФ наносят многочисленные удары по главным городам Украины. Под прицел попали Киев, Луцк, Днепр и другие города. По всей стране объявлена воздушная тревога.

По словам Лебедева, Вооруженные силы РФ атакуют объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Украине. Например, в Ивано-Франковске удары пришлись на ангар с недавно привезенной техникой, среди которой были F-16.

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В Киеве слышны взрывы. В городе и на его окраинах прогремело уже более десятка мощных хлопков. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. «В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Ранее украинские telegram-каналы сообщали о том, что ВС РФ наносят многочисленные удары по главным городам Украины. Под прицел попали Киев, Луцк, Днепр и другие города. По всей стране объявлена воздушная тревога. По словам Лебедева, Вооруженные силы РФ атакуют объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Украине. Например, в Ивано-Франковске удары пришлись на ангар с недавно привезенной техникой, среди которой были F-16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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