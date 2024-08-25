ГФИ ХМАО разбирается в жалобах на пытки в изоляторе временного содержания в Нижневартовске

Главный федеральный инспектор в Югре Александр Постников взял на контроль рассмотрение жалобы югорчанки на пытки ее брата в изоляторе временного содержания. Об этом URA.U сообщили в аппарате полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе.
«В целях объективного и всестороннего рассмотрения изложенных в обращении доводов [информация] направлена в соответствующие государственные органы. Вопрос находится на контроле. О результатах рассмотрения заявитель будет проинформирован в установленном законом порядке», — прокомментировали агентству в аппарате.
Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО пожаловалась Бастрыкину на пытки ее брата в изоляторе временного содержания. Она также обратилась к главному федеральному инспектору в Югре Александру Постникову.
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