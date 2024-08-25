25 августа 2024
24 августа 2024

ГФИ ХМАО разбирается в жалобах на пытки в изоляторе временного содержания в Нижневартовске

Жительница ХМАО пожаловалась в аппарат президента на пытки брата в ИВС
© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанка пожаловалась главному федеральному инспектору Александру Постникову на пытки брата в ИВС
Вартовчанка пожаловалась главному федеральному инспектору Александру Постникову на пытки брата в ИВС Фото:

Главный федеральный инспектор в Югре Александр Постников взял на контроль рассмотрение жалобы югорчанки на пытки ее брата в изоляторе временного содержания. Об этом URA.U сообщили в аппарате полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе.

«В целях объективного и всестороннего рассмотрения изложенных в обращении доводов [информация] направлена в соответствующие государственные органы. Вопрос находится на контроле. О результатах рассмотрения заявитель будет проинформирован в установленном законом порядке», — прокомментировали агентству в аппарате.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО пожаловалась Бастрыкину на пытки ее брата в изоляторе временного содержания. Она также обратилась к главному федеральному инспектору в Югре Александру Постникову.

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Главный федеральный инспектор в Югре Александр Постников взял на контроль рассмотрение жалобы югорчанки на пытки ее брата в изоляторе временного содержания. Об этом URA.U сообщили в аппарате полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе. «В целях объективного и всестороннего рассмотрения изложенных в обращении доводов [информация] направлена в соответствующие государственные органы. Вопрос находится на контроле. О результатах рассмотрения заявитель будет проинформирован в установленном законом порядке», — прокомментировали агентству в аппарате. Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО пожаловалась Бастрыкину на пытки ее брата в изоляторе временного содержания. Она также обратилась к главному федеральному инспектору в Югре Александру Постникову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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