Жительница ХМАО пожаловалась Бастрыкину на пытки ее брата в изоляторе временного содержания

Югорчанка пожаловалась глава СК РФ Александру Бастрыкину и главному федеральному инспектору в Югре Александру Постникову на то, что ее брат подвергся пыткам во время задержания и нахождении в изоляторе временного содержания в качестве фигуранта уголовного дела. Об этом жительница Нижневартовска рассказала журналисту URA.RU.
«Мы обратились к Александру Бастрыкину, Александру Постникову и в следственный комитет ХМАО. Ожидаем, какой ответ от него будет», — рассказала югорчанка.
По словам девушки, ее брат был обвинен в организации организованной преступной группировки, занимавшейся вымогательствами и кражами. В момент его задержания и последующего нахождения в ИВС он якобы подвергался пыткам со стороны силовиков, которые затем удерживали его в изоляторе, чтобы скрыть следы насилия. Адвокат потерпевших Хамзат Израилов вместе с югорчанкой намерены привлечь к этому делу внимание главного федерального инспектора по ХМАО.
«Мы хотим, чтобы [аппарат] запросил в СИЗО №1 города Нижневартовска (куда после были помещены обвиняемые) медицинскую документацию — в каком состоянии туда прибыли доверители. Потому что, в любом случае, какие-то гематомы еще оставались», — сказал адвокат.
Источник в силовых структурах рассказал агентству, что югорчанка давно пишет обращения в различные инстанции, всего их было более 20 штук. Однако по всем пришел отказ в возбуждении уголовного дела.
«Сотрудников [полиции] проверяли тщательно, вплоть до полиграфа. Делает она это, возможно для того, чтобы родственнику удалось избежать наказания — но этого не получится. Все жалобы, которые были ранее, не нашли подтверждения», — рассказал источник в силовых структурах. А само уголовное дело уже передано на рассмотрение в Нижневартовский районный суд.
URA.RU направило запрос в аппарат полномочного представителя президента в УрФО, УМВД и Следственный комитет ХМАО. На момент публикации материала ответы не поступили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!