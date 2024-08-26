Семья сотрудницы «Сбера», зверски зарезанной на Уралмаше, требует с убийцы миллионы

Близкие Анны Кашиной, убитой на Уралмаше, требуют с преступника 6 млн рублей

26 августа 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Сергей Зуев не собирается платить матери погибшей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу Родные зверски убитой екатеринбурженки Анны Кашиной потребовали от подсудимого — экс-сожителя девушки Сергея Зуева — шесть миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Половину из заявленного Зуев должен будет выплатить дочери, вторую половину — матери убитой, Ольге Кашиной, передает корреспондент URA.RU из зала Орджоникидзевского райсуда, где идет разбирательство по делу. «Истцу был нанесен тяжелейший моральный вред, дочка [Кашиной] осталась без матери. Смерть дочери и матери — тяжелое психотравмирующее событие… Трудно оценить деньгами, но закон представляет такую возможность. Истец просит по три миллиона себе и дочери убитой. Тем более Зуев до сих пор не принес никаких извинений семье», — заявила иск представитель потерпевшего Анастасия Пахтусова. Зуев заявил, что не собирается платить матери Анны. «Я готов выплатить ребенку эти три миллиона рублей. Матери за что выплачивать? Я и так все делал, помогал, а меня обманывали», — ответил подсудимый. Выйдя из зала, женщина заявила, что Зуев ничем ей никогда не помогал. Следующий процесс назначен на сентябрь. Тогда пройдут прения сторон. Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы, 36. По предварительным данным, Зуев пришел на работу к Кашиной и позвал ее поговорить. На улице между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. После этого он скрылся. Кашина от ранений скончалась на месте. Полицейские задержали Зуева по горячим следам в одном из дворов на Уралмаше. По пути он избавился от ножа, который позднее искали кинологи с собаками. В отделе полиции мужчина признался, что направлялся в церковь. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родные зверски убитой екатеринбурженки Анны Кашиной потребовали от подсудимого — экс-сожителя девушки Сергея Зуева — шесть миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Половину из заявленного Зуев должен будет выплатить дочери, вторую половину — матери убитой, Ольге Кашиной, передает корреспондент URA.RU из зала Орджоникидзевского райсуда, где идет разбирательство по делу. «Истцу был нанесен тяжелейший моральный вред, дочка [Кашиной] осталась без матери. Смерть дочери и матери — тяжелое психотравмирующее событие… Трудно оценить деньгами, но закон представляет такую возможность. Истец просит по три миллиона себе и дочери убитой. Тем более Зуев до сих пор не принес никаких извинений семье», — заявила иск представитель потерпевшего Анастасия Пахтусова. Зуев заявил, что не собирается платить матери Анны. «Я готов выплатить ребенку эти три миллиона рублей. Матери за что выплачивать? Я и так все делал, помогал, а меня обманывали», — ответил подсудимый. Выйдя из зала, женщина заявила, что Зуев ничем ей никогда не помогал. Следующий процесс назначен на сентябрь. Тогда пройдут прения сторон. Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы, 36. По предварительным данным, Зуев пришел на работу к Кашиной и позвал ее поговорить. На улице между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. После этого он скрылся. Кашина от ранений скончалась на месте. Полицейские задержали Зуева по горячим следам в одном из дворов на Уралмаше. По пути он избавился от ножа, который позднее искали кинологи с собаками. В отделе полиции мужчина признался, что направлялся в церковь. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.