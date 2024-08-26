Обвиняемая в убийстве Далера Бобиева пробудет за решеткой до 2025 года

Опекунше Далера Бобиева продлили арест до конца января 2025 года
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Судебный процесс над Вероникой Наумовой. Екатеринбург , наумова вероника
Веронику Наумову обвиняют в убийстве, истязаниях и мошенничестве с выплатами Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, продлили меру пресечения. Под стражей она будет до конца января 2025 года, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд продлил арест опекунше Далера Бобиева, которую обвиняют в убийстве ребенка, истязаниях и мошенничестве с выплатами. Она пробудет в СИЗО до 27 января», — сообщил журналист агентства.

Летом 2023 года Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева. Мальчика нашли мертвым через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова.

Обновлено в 16:16. Пресс-служба суда сообщает о другой дате: «Суд продлил срок содержания под стражей Веронике Наумовой по 28 января 2025 года включительно».

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Опекуну Веронике Наумовой, которую обвиняют в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, продлили меру пресечения. Под стражей она будет до конца января 2025 года, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд продлил арест опекунше Далера Бобиева, которую обвиняют в убийстве ребенка, истязаниях и мошенничестве с выплатами. Она пробудет в СИЗО до 27 января», — сообщил журналист агентства. Летом 2023 года Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Бобиева. Мальчика нашли мертвым через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Обновлено в 16:16. Пресс-служба суда сообщает о другой дате: «Суд продлил срок содержания под стражей Веронике Наумовой по 28 января 2025 года включительно».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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