26 августа 2024

На заводе «Курганприбор», производящем ракеты, массово набирают слесарей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , курганприбор, завод курганприбор
Слесарям на оборонном заводе готовы платить до 120 тысяч рублей Фото:

На оборонном заводе «Курганприбор», производящем ракеты и гражданскую продукцию, набирают десятки слесарей. Работникам обещают зарплаты до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается на портале с вакансиями.

«На АО „НПО Курганприбор“ открыто 57 вакантных мест на слесарей. Требования: среднее профессиональное образование и опыт работы. Заработная плата: от 44 000 до 120 000 рублей в месяц», — указано в информации.

Также на предприятии требуются наладчики станков и манипуляторов с программным управлением. Им готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей. Открыто 15 вакантных мест. Также производитель ракет ищет начальников на зарплату от 60-80 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод», выпускающий БМП-3, массово набирает токарей, наладчиков станков и фрезеровщиков. Работникам на оборонном предприятии обещать зарплаты до 150 тысяч рублей.

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На оборонном заводе «Курганприбор», производящем ракеты и гражданскую продукцию, набирают десятки слесарей. Работникам обещают зарплаты до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается на портале с вакансиями. «На АО „НПО Курганприбор“ открыто 57 вакантных мест на слесарей. Требования: среднее профессиональное образование и опыт работы. Заработная плата: от 44 000 до 120 000 рублей в месяц», — указано в информации. Также на предприятии требуются наладчики станков и манипуляторов с программным управлением. Им готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей. Открыто 15 вакантных мест. Также производитель ракет ищет начальников на зарплату от 60-80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод», выпускающий БМП-3, массово набирает токарей, наладчиков станков и фрезеровщиков. Работникам на оборонном предприятии обещать зарплаты до 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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