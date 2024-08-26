На заводе «Курганприбор», производящем ракеты, массово набирают слесарей

27 августа 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Слесарям на оборонном заводе готовы платить до 120 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На оборонном заводе «Курганприбор», производящем ракеты и гражданскую продукцию, набирают десятки слесарей. Работникам обещают зарплаты до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается на портале с вакансиями. «На АО „НПО Курганприбор“ открыто 57 вакантных мест на слесарей. Требования: среднее профессиональное образование и опыт работы. Заработная плата: от 44 000 до 120 000 рублей в месяц», — указано в информации. Также на предприятии требуются наладчики станков и манипуляторов с программным управлением. Им готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей. Открыто 15 вакантных мест. Также производитель ракет ищет начальников на зарплату от 60-80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод», выпускающий БМП-3, массово набирает токарей, наладчиков станков и фрезеровщиков. Работникам на оборонном предприятии обещать зарплаты до 150 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На оборонном заводе «Курганприбор», производящем ракеты и гражданскую продукцию, набирают десятки слесарей. Работникам обещают зарплаты до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается на портале с вакансиями. «На АО „НПО Курганприбор“ открыто 57 вакантных мест на слесарей. Требования: среднее профессиональное образование и опыт работы. Заработная плата: от 44 000 до 120 000 рублей в месяц», — указано в информации. Также на предприятии требуются наладчики станков и манипуляторов с программным управлением. Им готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей. Открыто 15 вакантных мест. Также производитель ракет ищет начальников на зарплату от 60-80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод», выпускающий БМП-3, массово набирает токарей, наладчиков станков и фрезеровщиков. Работникам на оборонном предприятии обещать зарплаты до 150 тысяч рублей.