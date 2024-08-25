25 августа 2024

Прокуратура ХМАО проверит застройщика, на которого рабочие жаловались Кухаруку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура Октябрьского района проверит работодателя, который задержал зарплату рабочим
Прокуратура Октябрьского района проверит работодателя, который задержал зарплату рабочим Фото:

Прокуратура Октябрьского района ХМАО проверит застройщика из Екатеринбурга, на которого работники жаловались врио губернатора Руслану Кухаруку из-за задержки зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По данному факту прокуратура Октябрьского района организовала проверку. Выясняются обстоятельства», — сообщили агентству в ведомстве.

По предварительным данным, субподрядчик из Екатеринбурга занимался строительством больницы в муниципалитете и не выплатил зарплату нескольким рабочим, среди которых есть многодетный отец. Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента и то, как были оформлены трудовые отношения между югорчанами и компанией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Октябрьского района ХМАО проверит застройщика из Екатеринбурга, на которого работники жаловались врио губернатора Руслану Кухаруку из-за задержки зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «По данному факту прокуратура Октябрьского района организовала проверку. Выясняются обстоятельства», — сообщили агентству в ведомстве. По предварительным данным, субподрядчик из Екатеринбурга занимался строительством больницы в муниципалитете и не выплатил зарплату нескольким рабочим, среди которых есть многодетный отец. Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента и то, как были оформлены трудовые отношения между югорчанами и компанией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...