Прокуратура ХМАО проверит застройщика, на которого рабочие жаловались Кухаруку

Прокуратура Октябрьского района ХМАО проверит застройщика из Екатеринбурга, на которого работники жаловались врио губернатора Руслану Кухаруку из-за задержки зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По данному факту прокуратура Октябрьского района организовала проверку. Выясняются обстоятельства», — сообщили агентству в ведомстве.
По предварительным данным, субподрядчик из Екатеринбурга занимался строительством больницы в муниципалитете и не выплатил зарплату нескольким рабочим, среди которых есть многодетный отец. Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента и то, как были оформлены трудовые отношения между югорчанами и компанией.
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