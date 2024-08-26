Федеральный министр летит в Екатеринбург решать судьбу коллеги

Министр просвещения РФ Кравцов обсудит будущее главы свердловского минобра

26 августа 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Сергей Кравцов прибудет в уральскую столицу в середине недели Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время визита в Екатеринбург на текущей неделе обсудит будущее свердловского министра образования Юрия Биктуганова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному кабмину. По его данным, Кравцов 29 августа посетит губернаторский лицей, там же пройдет большое «августовское» совещание (на нем обсудят предстоящий учебный год). «Но летит он, конечно, не только ради этого. В повестке также, насколько я знаю, разговор с Биктугановым по поводу его карьеры. Ведь Кравцов лично обещал ему пост ректора объединенного педуниверситета (его хотят создать на базе УрГПУ и РГППУ — прим. ред.)», — поделился собеседник. Визит Кравцова URA.RU анонсировало еще в конце июля. Тогда активно обсуждалось, что Биктуганов, в августе отпраздновавший 65-летие, вскоре покинет должность, чтобы перейти на пост ректора УрГПУ. Позднее Биктуганов заявил агентству, что в отставку не собирается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время визита в Екатеринбург на текущей неделе обсудит будущее свердловского министра образования Юрия Биктуганова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному кабмину. По его данным, Кравцов 29 августа посетит губернаторский лицей, там же пройдет большое «августовское» совещание (на нем обсудят предстоящий учебный год). «Но летит он, конечно, не только ради этого. В повестке также, насколько я знаю, разговор с Биктугановым по поводу его карьеры. Ведь Кравцов лично обещал ему пост ректора объединенного педуниверситета (его хотят создать на базе УрГПУ и РГППУ — прим. ред.)», — поделился собеседник. Визит Кравцова URA.RU анонсировало еще в конце июля. Тогда активно обсуждалось, что Биктуганов, в августе отпраздновавший 65-летие, вскоре покинет должность, чтобы перейти на пост ректора УрГПУ. Позднее Биктуганов заявил агентству, что в отставку не собирается.