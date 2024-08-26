Глава Ханты-Мансийска объявил о планах по созданию зон КРТ

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил о планах по созданию зон комплексного развития территории города. В их формировании властям окружной столицы помогут архитекторы АО «Гипрогор» — российского института градостроительства и инвестиционного развития, сообщил Ряшин.
«Очень рад, что специалисты „Гипрогора“ согласились помочь нам в формировании проектов комплексного развития территории города. В настоящее время муниципальная команда Ханты-Мансийска работает над изменением генерального плана города», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.
Эксперты из «Гипрогора» представили свои идеи по архитектурно-планировочной организации городской территории. Учитывались климатические и ландшафтные особенности города. Кроме того, по словам Максима Ряшина уделялось вниманию сохранению уникальной архитектуры города и лесного массива.
Он также рассказал, что сейчас власти Ханты-Мансийска принимают предложения по изменению генплана от жителей города. Их можно направить через официальный портал органов местного самоуправления.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО одобрили новые проекты КРТ в Сургуте и Нижневартовске. Решение приняли на первом заседании обновленного Градостроительного совета.
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