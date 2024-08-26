26 августа 2024
25 августа 2024

Глава Ханты-Мансийска объявил о планах по созданию зон КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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В формировании проектов КРТ властям Ханты-Мансийска помогли архитекторы АО "Гипрогор"
В формировании проектов КРТ властям Ханты-Мансийска помогли архитекторы АО "Гипрогор" Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил о планах по созданию зон комплексного развития территории города. В их формировании властям окружной столицы помогут архитекторы АО «Гипрогор» — российского института градостроительства и инвестиционного развития, сообщил Ряшин.

«Очень рад, что специалисты „Гипрогора“ согласились помочь нам в формировании проектов комплексного развития территории города. В настоящее время муниципальная команда Ханты-Мансийска работает над изменением генерального плана города», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале. 

Эксперты из «Гипрогора» представили свои идеи по архитектурно-планировочной организации городской территории. Учитывались климатические и ландшафтные особенности города. Кроме того, по словам Максима Ряшина уделялось вниманию сохранению уникальной архитектуры города и лесного массива.

Он также рассказал, что сейчас власти Ханты-Мансийска принимают предложения по изменению генплана от жителей города. Их можно направить через официальный портал органов местного самоуправления. 

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО одобрили новые проекты КРТ в Сургуте и Нижневартовске. Решение приняли на первом заседании обновленного Градостроительного совета. 

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил о планах по созданию зон комплексного развития территории города. В их формировании властям окружной столицы помогут архитекторы АО «Гипрогор» — российского института градостроительства и инвестиционного развития, сообщил Ряшин. «Очень рад, что специалисты „Гипрогора“ согласились помочь нам в формировании проектов комплексного развития территории города. В настоящее время муниципальная команда Ханты-Мансийска работает над изменением генерального плана города», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.  Эксперты из «Гипрогора» представили свои идеи по архитектурно-планировочной организации городской территории. Учитывались климатические и ландшафтные особенности города. Кроме того, по словам Максима Ряшина уделялось вниманию сохранению уникальной архитектуры города и лесного массива. Он также рассказал, что сейчас власти Ханты-Мансийска принимают предложения по изменению генплана от жителей города. Их можно направить через официальный портал органов местного самоуправления.  Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО одобрили новые проекты КРТ в Сургуте и Нижневартовске. Решение приняли на первом заседании обновленного Градостроительного совета. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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