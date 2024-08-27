Армия и оружие Гладков сообщил о попытке ВСУ прорваться через границу Белгородской области 27 августа 2024 в 13:22 Размер текста - 17 + Гладков сообщил о сложной ситуации в Белгородской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ пытаются прорваться через границу Белгородской области. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «Враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Минобороны, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что стоит доверять информации только из официальных источников. Ранее Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных жителей после удара ВСУ по поселку Ракитное. Он добавил, что будут применены дисциплинарные меры в отношении ответственных за гражданскую защиту. Известно, что президент России Владимир Путин поручил профинансировать территориальную оборону приграничных регионов из федеральной казны. Это коснется Курской, Белгородской и Брянской областей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ пытаются прорваться через границу Белгородской области. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «Враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Минобороны, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что стоит доверять информации только из официальных источников. Ранее Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных жителей после удара ВСУ по поселку Ракитное. Он добавил, что будут применены дисциплинарные меры в отношении ответственных за гражданскую защиту. Известно, что президент России Владимир Путин поручил профинансировать территориальную оборону приграничных регионов из федеральной казны. Это коснется Курской, Белгородской и Брянской областей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям