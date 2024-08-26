«Бить по головам, чтобы хоть как-то начали?»: Гладков отчитал власти за бездействие при защите граждан

Гладков отчитал руководителей за бездействие при защите граждан
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков решил провести служебную проверку из-за гибели граждан в поселке Ракитное, виновных обещал наказать Фото:
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных жителей после удара ВСУ по поселку Ракитное. Это решение было принято на фоне критической ситуации в регионе.

«Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — заявил Гладков. Об этом он сообщил во время еженедельного оперативного совещания Правительства региона.

Также он заявил о применении дисциплинарных мер в отношении ответственных за гражданскую защиту. Гладков подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут приняты меры депремирования или взыскания.

Ранее ВСУ атаковали село Ракитное. Погибли пять мирных жителей и получили ранения двенадцать человек, передает «Национальная служба новостей». Повреждено 10 частных домов. По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело, передает 360.ru.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных жителей после удара ВСУ по поселку Ракитное. Это решение было принято на фоне критической ситуации в регионе. «Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — заявил Гладков. Об этом он сообщил во время еженедельного оперативного совещания Правительства региона. Также он заявил о применении дисциплинарных мер в отношении ответственных за гражданскую защиту. Гладков подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут приняты меры депремирования или взыскания. Ранее ВСУ атаковали село Ракитное. Погибли пять мирных жителей и получили ранения двенадцать человек, передает «Национальная служба новостей». Повреждено 10 частных домов. По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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