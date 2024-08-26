Происшествия «Бить по головам, чтобы хоть как-то начали?»: Гладков отчитал власти за бездействие при защите граждан Гладков отчитал руководителей за бездействие при защите граждан 26 августа 2024 в 13:15 Размер текста - 17 + Гладков решил провести служебную проверку из-за гибели граждан в поселке Ракитное, виновных обещал наказать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных жителей после удара ВСУ по поселку Ракитное. Это решение было принято на фоне критической ситуации в регионе. «Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — заявил Гладков. Об этом он сообщил во время еженедельного оперативного совещания Правительства региона. Также он заявил о применении дисциплинарных мер в отношении ответственных за гражданскую защиту. Гладков подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут приняты меры депремирования или взыскания. Ранее ВСУ атаковали село Ракитное. Погибли пять мирных жителей и получили ранения двенадцать человек, передает «Национальная служба новостей». Повреждено 10 частных домов. По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных жителей после удара ВСУ по поселку Ракитное. Это решение было принято на фоне критической ситуации в регионе. «Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — заявил Гладков. Об этом он сообщил во время еженедельного оперативного совещания Правительства региона. Также он заявил о применении дисциплинарных мер в отношении ответственных за гражданскую защиту. Гладков подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут приняты меры депремирования или взыскания. Ранее ВСУ атаковали село Ракитное. Погибли пять мирных жителей и получили ранения двенадцать человек, передает «Национальная служба новостей». Повреждено 10 частных домов. По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело, передает 360.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям