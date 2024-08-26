Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных жителей после удара ВСУ по поселку Ракитное. Это решение было принято на фоне критической ситуации в регионе.
«Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — заявил Гладков. Об этом он сообщил во время еженедельного оперативного совещания Правительства региона.
Также он заявил о применении дисциплинарных мер в отношении ответственных за гражданскую защиту. Гладков подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут приняты меры депремирования или взыскания.
Ранее ВСУ атаковали село Ракитное. Погибли пять мирных жителей и получили ранения двенадцать человек, передает «Национальная служба новостей». Повреждено 10 частных домов. По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело, передает 360.ru.
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