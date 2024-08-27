«Живут в богатых домах»: жительница Суджи рассказала о наглости ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимаются мародерством на российских территориях, а также занимают «хорошие богатые дома» и живут в них. Об этом сообщила жительница города Суджи Курской области Надежда Бобровская. По ее словам, украинские военные разбрасывают на занятных пунктах «лепестки» и отбирают паспорта и мобильные телефоны у не эвакуированного мирного населения.
«Теперь [военные ВСУ] вот там гуляют по Судже, мародерствуют, живут в хороших богатых домах <...> Красивые постройки, дома — и вот там они заседают <...> Пьют-гуляют в домах, праздники устраивают. А потом сказали там <...> „лепестки“ вот эти разбрасывают», — поделилась жительница Курской области РИА Новости. Она также уточнила, что украинские солдаты отбирают мобильные телефоны и паспорта у жителей Суджи, которые остались в городе.
Женщина жила в Судже, в 10 километрах от границы с Украиной. На следующие сутки после начала обстрелов, 7 августа, она эвакуировалась вместе с соседом и на данный момент находится в Курске.
Вооруженные силы Украины 6 августа вторглись на территорию Курской области. Столкновения с противником в обстреливаемом российском регионе до сих пор продолжаются. Российские военные сдерживают натиск ВСУ на курском направлении, возвращая под свой контроль захваченные населенные пункты.
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