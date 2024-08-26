ВС РФ освободили два села, ВСУ обстреляли мирных жителей из танка: главное за ночь о Курской области

RT: восемь танков ВСУ стреляли по семье жительницы Курской области

27 августа 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили два населенных пункта в Курской области — деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. В другом селе области — Погребки — Вооруженные силы Украины (ВСУ) из восьми танков обстреляли машины одной семьи. Главные события, которые произошли в Курской области в ночь на 27 августа, — в материале на URA.RU. Освобождение двух населенных пунктов в Курской области ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области — деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Участок защищен и взят под контроль, а противник понес значительные потери, добавил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. Восемь танков ВСУ стреляли в семью в Курской области В селе Погребки ВСУ обстреляли машины, в которых находилась семья местной жительницы Марины Касьяновой. Со слов женщины, восемь украинских танков стреляли по машинам. Ее муж потерял сознание и оказался заблокированным в машине. Он чудом смог спастись и сейчас находится в больнице, где ему сделали восемь операций. Его состояние остается тяжелым, говорит Марина. ВСУ стреляли из восьми танков по семье Фото: Министерство обороны Украины Ракетная опасность в Курской области За ночь в Курской области была три раза объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем telegram- канале. Также четыре украинские ракеты были уничтожены силами ПВО в небе над регионом. Защита города Курчатов, где находится АЭС В городе Курчатов Курской области, где находится атомная электростанция (АЭС), усилены меры безопасности, сообщил мэр Игорь Корпунков. Правительство региона, а также силовые структуры, администрация города работают над тем, чтобы эти меры безопасности усиливать еще, сообщил Корпунков в telegram-канале. Ситуация находится под контролем, работают все магазины, банки, заправки, почта. ВСУ заявили о самом массированном российском ударе В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, российские силы нанесли массированный комбинированный удар, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, сообщил командующий ВВС Украины Николай Олещук. Он назвал удар по объектам Украины массированной атакой России. Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Минздрав РФ предложил направить деньги в Курскую и Белгородские области Более одного миллиарда рублей может быть выделено Курской и Белгородской областям на финансовое обеспечение медицинской помощи. Постановление правительства, разработанное Минздравом РФ, опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Потребность в дополнительных средствах для обеспечения межтерриториальных расчетов в 2024 году Белгородской области составит 493,5 миллиона рублей, а для территориального фонда Курской области — 673 миллиона рублей, говорится в пояснительной записке. Она возникла из-за приостановления деятельности на территории регионов некоторых медорганизаций и оттоком жителей в другие субъекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили два населенных пункта в Курской области — деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. В другом селе области — Погребки — Вооруженные силы Украины (ВСУ) из восьми танков обстреляли машины одной семьи. Главные события, которые произошли в Курской области в ночь на 27 августа, — в материале на URA.RU. ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области — деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Участок защищен и взят под контроль, а противник понес значительные потери, добавил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. В селе Погребки ВСУ обстреляли машины, в которых находилась семья местной жительницы Марины Касьяновой. Со слов женщины, восемь украинских танков стреляли по машинам. Ее муж потерял сознание и оказался заблокированным в машине. Он чудом смог спастись и сейчас находится в больнице, где ему сделали восемь операций. Его состояние остается тяжелым, говорит Марина. За ночь в Курской области была три раза объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем telegram- канале. Также четыре украинские ракеты были уничтожены силами ПВО в небе над регионом. В городе Курчатов Курской области, где находится атомная электростанция (АЭС), усилены меры безопасности, сообщил мэр Игорь Корпунков. Правительство региона, а также силовые структуры, администрация города работают над тем, чтобы эти меры безопасности усиливать еще, сообщил Корпунков в telegram-канале. Ситуация находится под контролем, работают все магазины, банки, заправки, почта. В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, российские силы нанесли массированный комбинированный удар, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, сообщил командующий ВВС Украины Николай Олещук. Он назвал удар по объектам Украины массированной атакой России. Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Более одного миллиарда рублей может быть выделено Курской и Белгородской областям на финансовое обеспечение медицинской помощи. Постановление правительства, разработанное Минздравом РФ, опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Потребность в дополнительных средствах для обеспечения межтерриториальных расчетов в 2024 году Белгородской области составит 493,5 миллиона рублей, а для территориального фонда Курской области — 673 миллиона рублей, говорится в пояснительной записке. Она возникла из-за приостановления деятельности на территории регионов некоторых медорганизаций и оттоком жителей в другие субъекты.