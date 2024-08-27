В мире Азия В Китае забили тревогу из-за угрозы ударов по России западным оружием Ли Хуэй: Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены ударами по РФ западным оружием 27 августа 2024 в 09:45 Размер текста - 17 + Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены, что Запад смягчит условия для ударов по РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай и ряд других стран выражают обеспокоенность по поводу возможного смягчения условий для применения западного оружия против России. Об этом заявил специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй. «Все стороны обеспокоены тем, что Запад продолжит смягчать условия, которые позволят Украине наносить удары поставляемыми вооружениями по территории России», — уточнил Хуэй на обсуждении по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению конфликта на Украине, передает ТАСС. С 27 июля по 8 августа спецпредставитель правительства КНР посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения ситуации в Украине. Ранее представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР призывал США прекратить критиковать и оказывать давление на Китай по вопросам, связанным с Украиной. Представитель заявил, что Штаты должны прекратить без разбора применять односторонние санкции и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию, сообщает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Китай и ряд других стран выражают обеспокоенность по поводу возможного смягчения условий для применения западного оружия против России. Об этом заявил специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй. «Все стороны обеспокоены тем, что Запад продолжит смягчать условия, которые позволят Украине наносить удары поставляемыми вооружениями по территории России», — уточнил Хуэй на обсуждении по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению конфликта на Украине, передает ТАСС. С 27 июля по 8 августа спецпредставитель правительства КНР посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения ситуации в Украине. Ранее представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР призывал США прекратить критиковать и оказывать давление на Китай по вопросам, связанным с Украиной. Представитель заявил, что Штаты должны прекратить без разбора применять односторонние санкции и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию, сообщает 360.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям