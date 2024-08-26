26 августа 2024

В Пермском крае открываются АЗС новой сети Teboil

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Три АЗС в Перми уже начали работу
Три АЗС в Перми уже начали работу Фото:

Сеть автозаправочных станций Teboil открывает девять АЗС на территории Пермского края. Данный бренд развивает в РФ компания «ЛУКОЙЛ».

«Восемь заправок новой сети разместятся в Перми на улицах Цимлянская, Циолковского, Борцов Революции, Ижевская, Яблочкова, на шоссе Космонавтов, а также на улице Адмирала Ушакова. Девятая АЗС будет находиться в Краснокамске. Шесть заправочных станций готовятся к запуску, три уже открыты», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

Сеть заправочных станций Teboil c 2022 года развивает «ЛУКОЙЛ», который приобрел в России сеть Shell. Бренд, основанный в Финляндии в 1934 году, сейчас активно расширяет в РФ свое присутствие. География насчитывает около 30 регионов страны.

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Сеть автозаправочных станций Teboil открывает девять АЗС на территории Пермского края. Данный бренд развивает в РФ компания «ЛУКОЙЛ». «Восемь заправок новой сети разместятся в Перми на улицах Цимлянская, Циолковского, Борцов Революции, Ижевская, Яблочкова, на шоссе Космонавтов, а также на улице Адмирала Ушакова. Девятая АЗС будет находиться в Краснокамске. Шесть заправочных станций готовятся к запуску, три уже открыты», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Сеть заправочных станций Teboil c 2022 года развивает «ЛУКОЙЛ», который приобрел в России сеть Shell. Бренд, основанный в Финляндии в 1934 году, сейчас активно расширяет в РФ свое присутствие. География насчитывает около 30 регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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