В Пермском крае открываются АЗС новой сети Teboil

Сеть автозаправочных станций Teboil открывает девять АЗС на территории Пермского края. Данный бренд развивает в РФ компания «ЛУКОЙЛ».
«Восемь заправок новой сети разместятся в Перми на улицах Цимлянская, Циолковского, Борцов Революции, Ижевская, Яблочкова, на шоссе Космонавтов, а также на улице Адмирала Ушакова. Девятая АЗС будет находиться в Краснокамске. Шесть заправочных станций готовятся к запуску, три уже открыты», — сообщил «Коммерсант-Пермь».
Сеть заправочных станций Teboil c 2022 года развивает «ЛУКОЙЛ», который приобрел в России сеть Shell. Бренд, основанный в Финляндии в 1934 году, сейчас активно расширяет в РФ свое присутствие. География насчитывает около 30 регионов страны.
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