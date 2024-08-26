26 августа 2024

Курганец 23 года скрывал жестокое убийство, пока его не нашли следователи

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Курганца будут судить за жестокое убийство, совершенное 23 года назад Фото:

Жителя Курганской области будут судить за жесткое убийство знакомого, которое он скрывал 23 года. Причастность мужчины к преступлению удалось установить после проведения экспертиз, до этого он вводил следователей в заблуждение. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«Следственным отделом по городу Кургану завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Курганской области. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью в 2001 году», — сообщается на сайте ведомства.

Инцидент с убийством произошел в 2001 году у одного из частных домов по улице Мостовая в Кургане. В ходе пьяной ссоры фигурант дела жестоко избил потерпевшего, нанося множество ударов руками и ногами по телу и голове. Спустя время пострадавший скончался от полученных травм. В региональном СУ СКР отметили, что мужчина долгое время пытался ввести следователей в заблуждение и выдвигал версию, что к убийству причастны другие лица. В рамках предварительного следствия мужчина дал признательные показания, уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана задержали за зверское убийство знакомого. Мужчина нанес ему 30 ударов ножом. Злоумышленник был пойман по горячим следам и взят под стражу.

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Жителя Курганской области будут судить за жесткое убийство знакомого, которое он скрывал 23 года. Причастность мужчины к преступлению удалось установить после проведения экспертиз, до этого он вводил следователей в заблуждение. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Следственным отделом по городу Кургану завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Курганской области. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью в 2001 году», — сообщается на сайте ведомства. Инцидент с убийством произошел в 2001 году у одного из частных домов по улице Мостовая в Кургане. В ходе пьяной ссоры фигурант дела жестоко избил потерпевшего, нанося множество ударов руками и ногами по телу и голове. Спустя время пострадавший скончался от полученных травм. В региональном СУ СКР отметили, что мужчина долгое время пытался ввести следователей в заблуждение и выдвигал версию, что к убийству причастны другие лица. В рамках предварительного следствия мужчина дал признательные показания, уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана задержали за зверское убийство знакомого. Мужчина нанес ему 30 ударов ножом. Злоумышленник был пойман по горячим следам и взят под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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