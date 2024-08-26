Курганец 23 года скрывал жестокое убийство, пока его не нашли следователи

27 августа 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Курганца будут судить за жестокое убийство, совершенное 23 года назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Курганской области будут судить за жесткое убийство знакомого, которое он скрывал 23 года. Причастность мужчины к преступлению удалось установить после проведения экспертиз, до этого он вводил следователей в заблуждение. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Следственным отделом по городу Кургану завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Курганской области. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью в 2001 году», — сообщается на сайте ведомства. Инцидент с убийством произошел в 2001 году у одного из частных домов по улице Мостовая в Кургане. В ходе пьяной ссоры фигурант дела жестоко избил потерпевшего, нанося множество ударов руками и ногами по телу и голове. Спустя время пострадавший скончался от полученных травм. В региональном СУ СКР отметили, что мужчина долгое время пытался ввести следователей в заблуждение и выдвигал версию, что к убийству причастны другие лица. В рамках предварительного следствия мужчина дал признательные показания, уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана задержали за зверское убийство знакомого. Мужчина нанес ему 30 ударов ножом. Злоумышленник был пойман по горячим следам и взят под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Курганской области будут судить за жесткое убийство знакомого, которое он скрывал 23 года. Причастность мужчины к преступлению удалось установить после проведения экспертиз, до этого он вводил следователей в заблуждение. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Следственным отделом по городу Кургану завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Курганской области. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью в 2001 году», — сообщается на сайте ведомства. Инцидент с убийством произошел в 2001 году у одного из частных домов по улице Мостовая в Кургане. В ходе пьяной ссоры фигурант дела жестоко избил потерпевшего, нанося множество ударов руками и ногами по телу и голове. Спустя время пострадавший скончался от полученных травм. В региональном СУ СКР отметили, что мужчина долгое время пытался ввести следователей в заблуждение и выдвигал версию, что к убийству причастны другие лица. В рамках предварительного следствия мужчина дал признательные показания, уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана задержали за зверское убийство знакомого. Мужчина нанес ему 30 ударов ножом. Злоумышленник был пойман по горячим следам и взят под стражу.