Алаудинов: ВСУ взяли паузу на курском направлении

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Апты Алаудинов сообщил о пересмотре ВСУ плана действий в Курской области
Апты Алаудинов сообщил о пересмотре ВСУ плана действий в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины пересматривают план действий из-за огромных потерь на курском направлении только за последние сутки. Об это сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Весь день, предыдущие ночь, сутки противник напирал без остановки, пытался продавиться на нашем участке, понес очень большие потери. Сегодня я так понял, что они решили пересмотреть свои действия. С утра у нас чуть-чуть тишина», — заявил Алаудинов ТАСС. По его словам, на курском направлении нет особых перемен, разве что освобождение двух населенных пунктов. 

В ночь на 27 августа Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили в Курской области два населенных пункта: деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. По словам Алаудинова участок полностью защищен и взят под контроль, ВСУ понесли значительные потери.

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Вооруженные силы Украины пересматривают план действий из-за огромных потерь на курском направлении только за последние сутки. Об это сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Весь день, предыдущие ночь, сутки противник напирал без остановки, пытался продавиться на нашем участке, понес очень большие потери. Сегодня я так понял, что они решили пересмотреть свои действия. С утра у нас чуть-чуть тишина», — заявил Алаудинов ТАСС. По его словам, на курском направлении нет особых перемен, разве что освобождение двух населенных пунктов.  В ночь на 27 августа Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили в Курской области два населенных пункта: деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. По словам Алаудинова участок полностью защищен и взят под контроль, ВСУ понесли значительные потери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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