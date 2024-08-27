Алаудинов: ВСУ взяли паузу на курском направлении

Вооруженные силы Украины пересматривают план действий из-за огромных потерь на курском направлении только за последние сутки. Об это сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Весь день, предыдущие ночь, сутки противник напирал без остановки, пытался продавиться на нашем участке, понес очень большие потери. Сегодня я так понял, что они решили пересмотреть свои действия. С утра у нас чуть-чуть тишина», — заявил Алаудинов ТАСС. По его словам, на курском направлении нет особых перемен, разве что освобождение двух населенных пунктов.
В ночь на 27 августа Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили в Курской области два населенных пункта: деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. По словам Алаудинова участок полностью защищен и взят под контроль, ВСУ понесли значительные потери.
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