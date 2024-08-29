В Надыме (ЯНАО) День города будут отмечать 30 и 31 августа. Горожан ждут концерты, мастер-классы и лазерное шоу. Приглашенными хэдлайнерами станут Mia Boyka, Сергей Бобунец и Наташа Королева. Подробнее о мероприятиях в афише URA.RU.
30 августа
Место: бульвар имени В. Стрижова
- 16:00-20:00. Фестиваль «Город первых — город молодых».
Место: городская набережная
- 17:00-20:00. Арт-зона «Надымский Арбат».
- 18:00-20:00. Фестиваль бардовской песни «Зеленая сцена».
Место: площадь Юбилейная
- 16:00-21:00. Открытый молодежный фестиваль современной музыки «Столица». В рамках фестиваля горожане смогут принять участие в хореографических мастер-классах, послушать исполнение молодых артистов разного жанра, а также посмотреть показ мод «Ямал на стиле».
- 21:00. Концерт Mia Boyka.
31 августа
Место: футбольный стадион МАУ «СШ „Арктика“.
- 09:00-16:00. Турнир по футболу на кубок главы Надымского района.
Место: городская набережная
- 11:00. Квест «Городские легенды».
Место: Кедровая роща
- 12:00-14:00. Легкоатлетический кросс «Беги, Надым, беги».
Место: парк культуры и отдыха имени Е.Ф. Козлова
- 12:00-14:00. Спортивная квест-игра «В поисках сокровищ».
Место: улица Набережная имени С.А. Оруджева
- 12:30. Праздничное шествие трудовых коллективов города.
Место: бульвар имени В. Стрижова
- 13:00-18:00. Надымчан ждут различные мероприятия, среди которых фестиваль «Агроарктикфест 2:00» и творческая программа «Счастливы вместе».
Место: площадь Юбилейная
- 13:00. Торжественное открытие праздничных мероприятий «С праздником, Надым».
- Праздник надымского гостеприимства «Самоварфест».
- Костюмированный семейный конкурс «Надым по-семейному».
- Выступления тюменского уличного циркового коллектива «Икар». На площади для надымчан подготовят зону отдыха «Семейные выходные», тематические площадки, фотозоны, мобильный планетарий и другие активности.
- 15:30. Гала-концерт районного фестиваля трудовых коллективов «Надыму себя посвящаю...».
- 16:00. Акция «Поем всей семьей».
- 16:05. Детский праздничный концерт «Дорогою добра».
- 17:00. Выступление участников творческой лаборатории «Снегарт».
- 17:30. Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города и вокального ансамбля «Рябинушка» из села Зачатовка Волновахского района.
- 20:00. Концерт Сергея Бобунца — лидера группы «Смысловые галлюцинации».
- 21:00. Концерт Наташи Королевой.
- 22:00. Лазерное шоу.
В праздничные дни жители и гости города смогут отправиться в автобусную экскурсию «Надым исторический». На площади Юбилейная будут работать торговые ряды и развлекательные комплексы.
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