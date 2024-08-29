29 августа 2024

В Надыме пройдут концерты Mia Boyka, Сергея Бобунца и Наташи Королевой. Афиша

В Надыме на день города покажут лазерное шоу
© Служба новостей «URA.RU»
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На День города в Надыме выступит Сергей Бобунец и другие артисты
На День города в Надыме выступит Сергей Бобунец и другие артисты Фото:

В Надыме (ЯНАО) День города будут отмечать 30 и 31 августа. Горожан ждут концерты, мастер-классы и лазерное шоу. Приглашенными хэдлайнерами станут Mia Boyka, Сергей Бобунец и Наташа Королева. Подробнее о мероприятиях в афише URA.RU.

30 августа

Место: бульвар имени В. Стрижова

  • 16:00-20:00. Фестиваль «Город первых — город молодых».

Место: городская набережная

  • 17:00-20:00. Арт-зона «Надымский Арбат».
  • 18:00-20:00. Фестиваль бардовской песни «Зеленая сцена».

Место: площадь Юбилейная

  • 16:00-21:00. Открытый молодежный фестиваль современной музыки «Столица». В рамках фестиваля горожане смогут принять участие в хореографических мастер-классах, послушать исполнение молодых артистов разного жанра, а также посмотреть показ мод «Ямал на стиле».
  • 21:00. Концерт Mia Boyka.

31 августа

Место: футбольный стадион МАУ «СШ „Арктика“.

  • 09:00-16:00. Турнир по футболу на кубок главы Надымского района.

Место: городская набережная

  • 11:00. Квест «Городские легенды».

Место: Кедровая роща

  • 12:00-14:00. Легкоатлетический кросс «Беги, Надым, беги».

Место: парк культуры и отдыха имени Е.Ф. Козлова

  • 12:00-14:00. Спортивная квест-игра «В поисках сокровищ».

Место: улица Набережная имени С.А. Оруджева

  • 12:30. Праздничное шествие трудовых коллективов города.

Место: бульвар имени В. Стрижова

  • 13:00-18:00. Надымчан ждут различные мероприятия, среди которых фестиваль «Агроарктикфест 2:00» и творческая программа «Счастливы вместе».

Место: площадь Юбилейная

  • 13:00. Торжественное открытие праздничных мероприятий «С праздником, Надым».
  • Праздник надымского гостеприимства «Самоварфест».
  • Костюмированный семейный конкурс «Надым по-семейному».
  • Выступления тюменского уличного циркового коллектива «Икар». На площади для надымчан подготовят зону отдыха «Семейные выходные», тематические площадки, фотозоны, мобильный планетарий и другие активности.
  • 15:30. Гала-концерт районного фестиваля трудовых коллективов «Надыму себя посвящаю...».
  • 16:00. Акция «Поем всей семьей».
  • 16:05. Детский праздничный концерт «Дорогою добра».
  • 17:00. Выступление участников творческой лаборатории «Снегарт».
  • 17:30. Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города и вокального ансамбля «Рябинушка» из села Зачатовка Волновахского района.
  • 20:00. Концерт Сергея Бобунца — лидера группы «Смысловые галлюцинации».
  • 21:00. Концерт Наташи Королевой.
  • 22:00. Лазерное шоу.

В праздничные дни жители и гости города смогут отправиться в автобусную экскурсию «Надым исторический». На площади Юбилейная будут работать торговые ряды и развлекательные комплексы.

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В Надыме (ЯНАО) День города будут отмечать 30 и 31 августа. Горожан ждут концерты, мастер-классы и лазерное шоу. Приглашенными хэдлайнерами станут Mia Boyka, Сергей Бобунец и Наташа Королева. Подробнее о мероприятиях в афише URA.RU. 30 августа Место: бульвар имени В. Стрижова Место: городская набережная Место: площадь Юбилейная 31 августа Место: футбольный стадион МАУ «СШ „Арктика“. Место: городская набережная Место: Кедровая роща Место: парк культуры и отдыха имени Е.Ф. Козлова Место: улица Набережная имени С.А. Оруджева Место: бульвар имени В. Стрижова Место: площадь Юбилейная В праздничные дни жители и гости города смогут отправиться в автобусную экскурсию «Надым исторический». На площади Юбилейная будут работать торговые ряды и развлекательные комплексы.
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