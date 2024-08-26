В Челябинске осудили компанию, забившую местного жителя в подъезде

27 августа 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Трое молодых людей отправились в колонию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ленинский райсуд Челябинска осудил трех молодых парней, забивших в подъезде местного жителя. Их признали виновными по трем преступным эпизодам и назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от семи с половиной до восьми лет, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде семи с половиной лет, семи лет и девяти месяцев и восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу дочери погибшего в качестве компенсации морального вреда взыскано по 1 млн с каждого осужденного», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В суде удалось доказать причастность каждого из компании к совершению преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). По версии следствия, в ноябре 2022 года они распивали спиртное на лестничной площадке. Когда местный житель сделал им замечание они избили его до смерти. После начали угрожать женщине, которая вступилась за мужчину, а в конце посиделки ограбили продуктовый магазин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Челябинска осудил трех молодых парней, забивших в подъезде местного жителя. Их признали виновными по трем преступным эпизодам и назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от семи с половиной до восьми лет, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде семи с половиной лет, семи лет и девяти месяцев и восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу дочери погибшего в качестве компенсации морального вреда взыскано по 1 млн с каждого осужденного», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В суде удалось доказать причастность каждого из компании к совершению преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). По версии следствия, в ноябре 2022 года они распивали спиртное на лестничной площадке. Когда местный житель сделал им замечание они избили его до смерти. После начали угрожать женщине, которая вступилась за мужчину, а в конце посиделки ограбили продуктовый магазин.