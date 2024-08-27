Раскрыты причины дефицита учителей в Свердловской области

Причиной дефицита учителей в Свердловской области является открытие новых школ, а также переезд педагогов в другие регионы. Об этом на пресс-конференции сообщила Наталья Сокольская, начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования областного минобра и молодежной политики региона. По ее словам, сейчас в регионе открыто около 390 вакансий.
«Объективные причины дефицита кадров — переезд учителей в другие регионы и открытие новых образовательных учреждений [в Свердловской области]. Это нормальный рабочий процесс», — отметила Сокольская во время пресс-конференции.
Но ее словам, на данный момент решаются вопросы кадрового дефицита в рамках госпрограмм. «Ежегодно в систему образования приходят молодые специалисты, выпускники вузов и колледжей. Особенно востребованы учителя физики и химии», — добавила эксперт.
Помимо этого, в регионе успешно реализуется проект «Земский учитель», благодаря которому 74 педагога из других регионов уже приступили к работе в сельских школах. В поддержку переехавших учителей выделили по одному миллиону рублей.
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