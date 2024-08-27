«Ростех» показал эксклюзивное видео с новым подствольным гранатометом

Концерн «Калашников» создал новый подствольный гранатомет ГП-46. Оружие будет впервые представлено в Баку на Международной выставке оборонной промышленности. Также корпорация «Ростех» поделилась эксклюзивными кадрами нового гранатомета.
«Подствольный гранатомет ГП-46 (40×46 мм) разработал наш концерн „Калашников“. Впервые за рубежом изделие представят на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку», — заявили в «
Гранатомет ГП-46 предназначен для поражения живой силы противника, а также целей в окопах, траншеях и на небронированной технике. Он позволяет выполнять как настильную, так и навесную стрельбу по точечным и площадным целям, обладая дальностью прямого выстрела до 400 метров. Новый гранатомет может использоваться как в составе с автоматом Калашникова, так и в качестве отдельного оружия при креплении к специальному отъемному прикладу. Также установка гранатомета на автомат Калашникова не мешает стрельбе из основного оружия. Заряжание ГП-46 осуществляется путем поворота ствола влево или вправо, это упрощает подготовку к стрельбе.
Ранее представители концерна «Калашников» рассказали, что новый беспилотник «Скат-350М» навел артиллерию на РСЗО Vampire украинской армии. Система в этот момент готовилась с территории Харьковской области ударить по Белгороду, передает 360.ru. Кроме того, концерн представил беспилотный самолет вертикального взлета и посадки на электродвигателе «Легионер-Е33К». Он обеспечивает дистанционное зондирование определенного участка, а также получает информацию о его состоянии, пишет «Национальная служба новостей».
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