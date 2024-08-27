В ЯНАО за первое полугодие 2024 года выявлено около 3000 случаев заболевания гастритом. Эта болезнь поражает желудок, но может существенно влиять на другие органы желудочно-кишечного тракта, а также ухудшить качество жизни. О том, по каким признакам можно выявить гастрит и какую необходимо соблюдать диету, чтобы не усугубить болезнь, — читайте в материале URA.RU.
«В рамках диспансеризации за семь месяцев 2024 года выявлено 2852 случая заболевания гастритом и дуоденитом, частота выявления составила 20,8 на 1000 человек», — сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.
Доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что за 2023 год в ЯНАО всего было выявлено 4493 случая заболевания гастритом и дуоденитом. Частота заболеваемости составила 24,4 на 1000 человек.
Гастрит и его причины
Когда следует обратиться к врачу
Если вы ощущаете сильные боли в области желудка, у вас частая отрыжка воздухом или «кислым», тошнота или рвота после еды, поднимается температура тела и пропадает аппетит — вам следует как можно быстрее обратиться к специалисту. Гастрит лечит гастроэнтеролог, симптоматическое лечение также может оказать терапевт.
Эта болезнь особо опасна если ее не лечить: при гастрите с повышенной кислотностью желудочный сок может разъесть слизистую органа, в результате чего образуется язва. Если кислотности в желудке не хватает, в таком случае возможно ухудшение работы кишечника, что приведет к частым запорам. Часто сопутствуют гастриту и дуодениту такие заболевания как желчнокаменная болезнь, холецистит (воспаление желчного пузыря), и панкреатит (воспаление поджелудочной железы).
Профилактика гастрита
Гастрит болезнь не только взрослых, но и детей, поэтому профилактикой стоит начинать заниматься как можно раньше. Чтобы избежать гастрита и его осложнении необходимо нормализовать питание:
- не употреблять продукты, насыщенные солью, сахаром и другими химическими добавками;
- придерживаться режима приема пищи;
- не отказываться от завтрака или ужина;
- есть дробно, 5-6 раз в день небольшими порциями;
- исключить курение и алкоголь;
- лекарственные препараты принимать только по назначению врача.
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