27 августа 2024

Гастрит и его симптомы: как лечить одно из самых распространенных заболеваний в мире. Инфографика

Доктор Токарев: в ЯНАО порядка двадцати человек из тысячи болеют гастритом
© Служба новостей «URA.RU»
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Боль животе может быть признаком гастрита
Боль животе может быть признаком гастрита Фото:

В ЯНАО за первое полугодие 2024 года выявлено около 3000 случаев заболевания гастритом. Эта болезнь поражает желудок, но может существенно влиять на другие органы желудочно-кишечного тракта, а также ухудшить качество жизни. О том, по каким признакам можно выявить гастрит и какую необходимо соблюдать диету, чтобы не усугубить болезнь, — читайте в материале URA.RU.

«В рамках диспансеризации за семь месяцев 2024 года выявлено 2852 случая заболевания гастритом и дуоденитом, частота выявления составила 20,8 на 1000 человек», — сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

Доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что за 2023 год в ЯНАО всего было выявлено 4493 случая заболевания гастритом и дуоденитом. Частота заболеваемости составила 24,4 на 1000 человек.

Гастрит и его причины

Инфографика: гастрит
Инфографика: гастрит
Фото:
Инфографика: гастрит - симптомы
Инфографика: гастрит - симптомы
Фото:
Инфографика: гастрит - причины
Инфографика: гастрит - причины
Фото:

Когда следует обратиться к врачу

Если вы ощущаете сильные боли в области желудка, у вас частая отрыжка воздухом или «кислым», тошнота или рвота после еды, поднимается температура тела и пропадает аппетит — вам следует как можно быстрее обратиться к специалисту. Гастрит лечит гастроэнтеролог, симптоматическое лечение также может оказать терапевт.

Эта болезнь особо опасна если ее не лечить: при гастрите с повышенной кислотностью желудочный сок может разъесть слизистую органа, в результате чего образуется язва. Если кислотности в желудке не хватает, в таком случае возможно ухудшение работы кишечника, что приведет к частым запорам. Часто сопутствуют гастриту и дуодениту такие заболевания как желчнокаменная болезнь, холецистит (воспаление желчного пузыря), и панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Инфографика: лечение гастрита
Инфографика: лечение гастрита
Фото:
Инфографика: рекомендации в питании при гастрите
Инфографика: рекомендации в питании при гастрите
Фото:
Инфографика: рекомендации при гастрите
Инфографика: рекомендации при гастрите
Фото:

Профилактика гастрита

Гастрит болезнь не только взрослых, но и детей, поэтому профилактикой стоит начинать заниматься как можно раньше. Чтобы избежать гастрита и его осложнении необходимо нормализовать питание:

  • не употреблять продукты, насыщенные солью, сахаром и другими химическими добавками;
  • придерживаться режима приема пищи;
  • не отказываться от завтрака или ужина;
  • есть дробно, 5-6 раз в день небольшими порциями;
  • исключить курение и алкоголь;
  • лекарственные препараты принимать только по назначению врача.

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В ЯНАО за первое полугодие 2024 года выявлено около 3000 случаев заболевания гастритом. Эта болезнь поражает желудок, но может существенно влиять на другие органы желудочно-кишечного тракта, а также ухудшить качество жизни. О том, по каким признакам можно выявить гастрит и какую необходимо соблюдать диету, чтобы не усугубить болезнь, — читайте в материале URA.RU. Доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что за 2023 год в ЯНАО всего было выявлено 4493 случая заболевания гастритом и дуоденитом. Частота заболеваемости составила 24,4 на 1000 человек. Гастрит и его причины Когда следует обратиться к врачу Если вы ощущаете сильные боли в области желудка, у вас частая отрыжка воздухом или «кислым», тошнота или рвота после еды, поднимается температура тела и пропадает аппетит — вам следует как можно быстрее обратиться к специалисту. Гастрит лечит гастроэнтеролог, симптоматическое лечение также может оказать терапевт. Эта болезнь особо опасна если ее не лечить: при гастрите с повышенной кислотностью желудочный сок может разъесть слизистую органа, в результате чего образуется язва. Если кислотности в желудке не хватает, в таком случае возможно ухудшение работы кишечника, что приведет к частым запорам. Часто сопутствуют гастриту и дуодениту такие заболевания как желчнокаменная болезнь, холецистит (воспаление желчного пузыря), и панкреатит (воспаление поджелудочной железы). Профилактика гастрита Гастрит болезнь не только взрослых, но и детей, поэтому профилактикой стоит начинать заниматься как можно раньше. Чтобы избежать гастрита и его осложнении необходимо нормализовать питание:
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